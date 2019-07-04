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經濟
2019年7月4日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩
公司債價急挫 主席撤職恐觸發違約
合景泰富禹洲齊發美元債
星亞新股東遭斬倉 3個月蝕8億
惠譽：虛擬銀行料增競爭 難改遊戲規則
併購融資有壓力 富衛控股及富衛人壽被降評級展望
百威IPO在即 拆息11年高 投資者：較同業具知名度 看好發展
中匯今起招股 6505元入場
半新股中煙坐過山車 高位曾插近五成
海外投資者：債券通應納對冲產品
債券通6月日均交易額創新高
鎳資源司法覆核除牌裁決 停牌4年快屆死線 指上市委妨礙運作
飛鶴擬再申上市傳集78億
恒大持股上半年貶值13億 華置：無礙現金流
胡應湘：住屋積民怨 最好填海
證監禁高盛亞洲前負責人重投業界
特朗普薦鴿派理事 債息跌穿1.95厘 小非農新職遠遜預期 減息機會升溫
眾院金融委主席 要求fb煞停Libra
Tesla次季交付量創新高 股價升逾5%
張兆聰：內房股回升 中駿可博破頂
盧志威：博白銀追落後 進取選比特幣
李曉佳：麟伯的收成期
技術取勝：雅居樂11.8元料有阻力
梁志麟：無減息壓力 加元有支持
劉思明：港股大漲小回 地產股買盤積極
周顯：無啦啦 整笪疤
湯文亮：輸入外勞 才可創造就業
國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在
李根興1588萬 掃新蒲崗兩舖位
康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高
太古城3房呎租47元
恒大總裁1.56億購柏傲山複式
第一太平戴維斯周鎮邦：共居需求大 今年供應料倍增
與住宅屬不同市場 難解決房屋問題
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技術取勝：雅居樂11.8元料有阻力
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【明報專訊】統一企業守穩8.5元續尋頂（圖）
中船防務短線上試9元關（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩
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合景泰富禹洲齊發美元債
星亞新股東遭斬倉 3個月蝕8億
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劉思明：港股大漲小回 地產股買盤積極
周顯：無啦啦 整笪疤
湯文亮：輸入外勞 才可創造就業
國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在
李根興1588萬 掃新蒲崗兩舖位
康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高
太古城3房呎租47元
恒大總裁1.56億購柏傲山複式
第一太平戴維斯周鎮邦：共居需求大 今年供應料倍增
與住宅屬不同市場 難解決房屋問題
主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩
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