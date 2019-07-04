盧志威：博白銀追落後 進取選比特幣

資金或忽然流入 白銀看20美元

黃金可以買，筆者反而留意白銀的走勢很落後，仍然處於15美元左右的長期低位，由於金價急升，所以金銀比率跌至九十年代初時的低位，由於黃金不似在短時間內急跌，所以白銀有很大的追落後空間。白銀除了作為替代貨幣之外，工業需求佔總需求約50%，由於環球經濟增長疲軟，所以銀價一直疲不能興，現在的市場以資金流主導，不排除忽然之間有錢進入白銀，一旦追落後，隨時以20美元作為目標價。

貴金屬市場除了黃金以外，其實處於一池死水的狀態，有「銅博士」之稱的銅價，由於可廣泛應用於各類工業產品如飛機、火車、電子設備，在這幾個月走勢甚差，主要由於中美貿易戰，令中國的生產減慢，進口銅產品亦放緩，從商品的需求，可得出實體經濟不似預期般好。

美機構投資者配置 利好比特幣

基於目前的減息和寬鬆預期氣氛濃厚，部署上都要跟著走，明知風險會累積，但不行動又會跑輸央行印銀紙的速度，黃金和白銀已經算是一項溫和的對沖工具，如果更進取，是可以博比特幣重新有一個更大的泡沫。很多人會認為，這兩年比特幣已經升過火，不過歷史上比特幣經過多次周期，不排除今次又會浴火重生，而且現時永續低息、更多美國機構投資者，將比特幣作為資產配置，都是還可發揮的利好因素，美股的好處是贏在ETF多，無論是黃金、白銀、比特幣都可以通過ETF入場，不似香港獨沽一味靠股票。

[盧志威 美股搏擊]