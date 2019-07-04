眾院金融委主席 要求fb煞停Libra

指有意與美元競爭

該委員會在信上稱，要求fb及其合作伙伴，立即同意暫停任何關於Libra及其數碼錢包Calibra的活動。信上指，這些產品似乎適用於一個全新的全球金融體系，其以瑞士為總部，有意與美元競爭，為fb用戶、投資者、消費者和環球經濟引發嚴重的私隱、交易、國家安全和貨幣政策問題。

評論反駁：美元比重最大

不過部分評論跟金融委員會唱反調，指出在Libra與一籃子法定貨幣連繫的制度，相信美元將會佔最大比重，或強化美元在支付市場的地位。然而，考慮到涉及劍橋分析公司（Cambridge Analytica）的用戶數據外泄等問題，且數碼錢包Calibra的服務條款表明，fb可在某些情况下共享用戶信息和帳戶數據，令外界憂慮到當中涉及的私隱問題。

截至首季，fb的月度活躍用戶達23.8億，足以使fb成為主要的數碼支付服務供應商，增加其在社會不同層面的影響力。

fb表示，Libra將像其他支付服務一樣受到監管，支付的數據不會跟fb互通。不過沃特斯指出，若這樣的產品和服務未受到適當規管及監督，可能為美國及全球金融穩定帶來系統性的風險。她說，由於fb用戶多達全球四分之一以上人口，因此必須立即停止Libra計劃，直至監管機構和國會檢討當中的風險。

（綜合報道）

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