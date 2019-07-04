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特朗普薦鴿派理事 債息跌穿1.95厘 小非農新職遠遜預期 減息機會升溫

【明報專訊】美國供應管理協會（ISM）公布，6月非製造業指數跌至55.1，是2017年7月以來最低。有「小非農」之稱的ADP私人市場職位，在6月增10.2萬個，遠遜於預期的14萬個，增加了市場對就業市場轉弱的憂慮。由於美國總統特朗普計劃提名鴿派的經濟學家填補聯儲局兩個理事空缺，市場預期聯儲局愈趨鴿派，加上憂慮到經濟前景，資金湧入債市，美國10年期國債孳息率跌穿1.95厘，為2016年11月以來低位。

德國10年期國債孳息進一步跌至負0.38厘，再見新低。金價升約1%。市場憧憬減息，標普500指數早段升0.5%創新高，地產及公用股領漲。道指早段升百點。英倫銀行行長卡尼稱，因為有貿易戰及英國無協議脫歐的風險，引發市場預期英倫銀行可能在未來12個月減息。受言論影響，英國10年期國債孳息率跌至0.724厘，低於英倫銀行的0.75厘指標利率。

連番抨擊聯儲局抗拒放寬利率政策的特朗普昨表示，美國應像歐洲及中國一樣，玩「操縱貨幣的遊戲」，其言論一度令美匯指數下滑。他周二在Twitter透露，有意提名自己競選總統時的團隊成員謝爾頓（Judy Shelton），以及聖路易斯聯儲銀行執行副行長沃勒（Christopher Waller）擔任聯儲局理事。

曾為競選顧問 謝爾頓倡減息

謝爾頓現為歐洲復興開發銀行美國執行董事，曾在特朗普2016年競選總統期間擔任其經濟顧問，並多次抨擊聯儲局政策。她上月曾向《華盛頓郵報》稱，若擔任聯儲局理事，會盡可能盡快減息，令利率在大概一至兩年內降至零。

《華爾街日報》評論版最近也問她是否認為聯儲局應該減息，她說：「答案是肯定的。」她表示，當減稅、減少監管，貿易改革等推動經濟增長，聯儲局就需確保市場更容易獲得資金，惟銀行向聯儲局帳戶存入的資金卻可獲得利息，無助促進銀行業借出資金，因此應盡快下調息率。

謝爾頓也是少數主張重返金本位的經濟學家。金本位制是指美元的發行量，須以一定重量的黃金作擔保，即聯儲局不能隨意增加貨幣供應，因此金本位制被認為不適合於美國現時龐大的金融體系。她5月時曾向《金融時報》稱，若被任命為聯儲局理事，將對聯儲局應否維持利率制定權力提出質詢。她質疑十幾名官員每年開8次會，怎能就此決定資本成本。她主張以新的布雷頓森林式會議，重新設定國際貨幣體系，取代目前的浮動貨幣。

沃勒任職聖路易斯儲行 行長撐減息

另一理事人選沃勒，在聖路易斯聯儲銀行主要研究貨幣理論、政治經濟學和宏觀經濟理論。他並未公開談論利率政策，但聖路易斯聯儲銀行行長布拉德，是聯儲局6月會議唯一投票支持減息的委員。聯儲局主席在內的7名理事，須由總統提名，並獲國會參議院批准。特朗普今年早前曾有意提名盟友凱恩（Herman Cain）和穆爾（Stephen Moore）出任聯儲局理事。但兩人因資歷不足及醜聞等（見表），在未獲足夠參院議員支持下宣布放棄角逐。

（綜合報道）

[國際金融]

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