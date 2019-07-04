特朗普薦鴿派理事 債息跌穿1.95厘 小非農新職遠遜預期 減息機會升溫

德國10年期國債孳息進一步跌至負0.38厘，再見新低。金價升約1%。市場憧憬減息，標普500指數早段升0.5%創新高，地產及公用股領漲。道指早段升百點。英倫銀行行長卡尼稱，因為有貿易戰及英國無協議脫歐的風險，引發市場預期英倫銀行可能在未來12個月減息。受言論影響，英國10年期國債孳息率跌至0.724厘，低於英倫銀行的0.75厘指標利率。

連番抨擊聯儲局抗拒放寬利率政策的特朗普昨表示，美國應像歐洲及中國一樣，玩「操縱貨幣的遊戲」，其言論一度令美匯指數下滑。他周二在Twitter透露，有意提名自己競選總統時的團隊成員謝爾頓（Judy Shelton），以及聖路易斯聯儲銀行執行副行長沃勒（Christopher Waller）擔任聯儲局理事。

曾為競選顧問 謝爾頓倡減息

謝爾頓現為歐洲復興開發銀行美國執行董事，曾在特朗普2016年競選總統期間擔任其經濟顧問，並多次抨擊聯儲局政策。她上月曾向《華盛頓郵報》稱，若擔任聯儲局理事，會盡可能盡快減息，令利率在大概一至兩年內降至零。

《華爾街日報》評論版最近也問她是否認為聯儲局應該減息，她說：「答案是肯定的。」她表示，當減稅、減少監管，貿易改革等推動經濟增長，聯儲局就需確保市場更容易獲得資金，惟銀行向聯儲局帳戶存入的資金卻可獲得利息，無助促進銀行業借出資金，因此應盡快下調息率。

謝爾頓也是少數主張重返金本位的經濟學家。金本位制是指美元的發行量，須以一定重量的黃金作擔保，即聯儲局不能隨意增加貨幣供應，因此金本位制被認為不適合於美國現時龐大的金融體系。她5月時曾向《金融時報》稱，若被任命為聯儲局理事，將對聯儲局應否維持利率制定權力提出質詢。她質疑十幾名官員每年開8次會，怎能就此決定資本成本。她主張以新的布雷頓森林式會議，重新設定國際貨幣體系，取代目前的浮動貨幣。

沃勒任職聖路易斯儲行 行長撐減息

另一理事人選沃勒，在聖路易斯聯儲銀行主要研究貨幣理論、政治經濟學和宏觀經濟理論。他並未公開談論利率政策，但聖路易斯聯儲銀行行長布拉德，是聯儲局6月會議唯一投票支持減息的委員。聯儲局主席在內的7名理事，須由總統提名，並獲國會參議院批准。特朗普今年早前曾有意提名盟友凱恩（Herman Cain）和穆爾（Stephen Moore）出任聯儲局理事。但兩人因資歷不足及醜聞等（見表），在未獲足夠參院議員支持下宣布放棄角逐。

（綜合報道）

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