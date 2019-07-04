胡應湘：住屋積民怨 最好填海

衝擊立法會對營商有影響

胡亦表示，香港人應該要了解和尊重各地政權，認清自由得來不易。對於《逃犯條例》修訂是否有必要，胡認為，中央有其他很多方法，毋須特意大費周章修訂相關條例來引渡某些人士。

中央自有方法 毋須修例

除了對政府不滿外，胡認為房屋問題同樣是積民怨原因。現時港人住屋問題嚴峻，住屋環境是全世界第二差，「很多年輕的新婚夫婦連租樓能力都沒有」。胡認為政府應為香港廣大市民改善居住問題，而最好方法便是「開山填海」。去年底，胡曾經提出四大方向發展土地，並期望可將港人均居住面積增至220呎。其中東大嶼填海2600公頃他更早於1984年便已提出，其餘3項包括：優化乙種換地權益書制度、發展接近市區的郊野公園邊陲地帶，以及適量「開山」以採得泥石填海。

最後他亦指，大灣區有如大貨車般，香港應搭著並製造機會方可為其帶來龐大經濟動力，故應及時把握。