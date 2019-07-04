經濟
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胡應湘：住屋積民怨 最好填海

【明報專訊】合和實業主席胡應湘昨日到香港美國商會舉行以粵港澳大灣區為題的講座，講座後胡表示不支持七一示威者衝擊立法會，並認為香港雖然有言論和集會自由，但不代表可破壞立法會，亦指事件對香港營商環境有一定程度影響，擔心若本港變成「暴民政治」，會打擊投資者信心，「暴力的話香港一定垮」。

衝擊立法會對營商有影響

胡亦表示，香港人應該要了解和尊重各地政權，認清自由得來不易。對於《逃犯條例》修訂是否有必要，胡認為，中央有其他很多方法，毋須特意大費周章修訂相關條例來引渡某些人士。

中央自有方法 毋須修例

除了對政府不滿外，胡認為房屋問題同樣是積民怨原因。現時港人住屋問題嚴峻，住屋環境是全世界第二差，「很多年輕的新婚夫婦連租樓能力都沒有」。胡認為政府應為香港廣大市民改善居住問題，而最好方法便是「開山填海」。去年底，胡曾經提出四大方向發展土地，並期望可將港人均居住面積增至220呎。其中東大嶼填海2600公頃他更早於1984年便已提出，其餘3項包括：優化乙種換地權益書制度、發展接近市區的郊野公園邊陲地帶，以及適量「開山」以採得泥石填海。

最後他亦指，大灣區有如大貨車般，香港應搭著並製造機會方可為其帶來龐大經濟動力，故應及時把握。

相關字詞﹕大灣區 《逃犯條例》 填海 合和實業主席 胡應湘

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