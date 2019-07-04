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飛鶴擬再申上市傳集78億

【明報專訊】國產嬰幼兒奶粉品牌中排名第一的「中國飛鶴」向港交所（0388）遞交上市申請，繼集團2013年從美國退市及2017年嘗試在香港上市後，再度重啟上市計劃。據外媒早前報道，集團計劃第四季上市，最少集資10億美元（約78億港元）。

為中國奶粉龍頭 兩年前擱置上市

飛鶴的前身最早可追溯至1962年成立的紅光乳品，後期擴張為趙光乳品並在1998年被黑龍江飛鶴收購。據招股文件引述行業報告指，按2018年的零售額計，飛鶴是中國最大國內品牌嬰幼兒配方奶粉公司，國內品牌中佔據15.6%市場份額，在整體市場有7.3%市場份額。著名演員章子怡是飛鶴代言人，使集團廣為人知。

飛鶴曾在2003年到美國掛牌，是首家赴美上市的中國乳業公司，但因不滿價值被低估，而在2013年私有化並從紐交所退市。其後飛鶴在2017年計劃赴港上市，但因進行收購，及同年出現輝山乳業（6863）「爆煲」事件而擱置。現時重啟上市，保薦人為2017年曾經協助上市的招商證券，同時亦加入摩根大通及建銀國際。去年，集團錄得純利22.42億元人民幣，按年增加93%。

據招股文件顯示，飛鶴董事長冷友斌及其家族信託為集團主要股東，另外摩根士丹利及其亞洲私募股權部門亦是主要股東之一，主要因大摩當年協助集團在美國回購股份並退市。

另外，昨日合共有7家公司上載招股文件，當中除了飛鶴，還包括澳寶化妝品集團及新加坡的快餐帝國。澳寶為個人護理及美容產品製造商及銷售商，是次上市的獨家保薦人為國泰君安國際。集團以自有品牌為基礎，設計、開發及製造身體護理及護髮產品，為人熟悉的產品包括「澳寶特效滋潤淋浴露」及「澳寶一分鐘護髮焗油」。截至今年3月底的財年，集團賺1.88億港元，按年增57%。

「士林台灣小吃」上載招股文件

而快餐帝國則是在新加坡發跡的台灣食品店，以「士林台灣小吃」的品牌營運210間專賣店及堂食店，主要遍佈在新加坡、馬來西亞、印尼及美國。截至今年3月底的財政年度，集團經調整盈利為490.5萬坡元，按年增22%。

相關字詞﹕士林台灣小吃 快餐帝國 澳寶 國產奶粉 飛鶴 新股

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