鎳資源司法覆核除牌裁決 停牌4年快屆死線 指上市委妨礙運作

明報記者 陳偉燊

長期停牌的鎳資源，原本已於2017年7月下旬屆滿第三階段除牌，其後集團先後向上市委員會、上市（覆核）委員會、上市上訴委員會，展開歷時近兩年的上訴程序，冀推翻聯交所的除牌決定，但是最終失敗而回。該集團最終於周二落實向高院入稟，尋求推翻上市上訴委員會所作的除牌決定。這亦為新除牌機制推出以來，首宗上市公司提出司法覆核，尋求推翻除牌決定案例。

冀推翻除牌裁決 港首例

鎳資源在是次司法覆核申請移審令，冀高院推翻上市上訴委員會對其股份除牌的決定，並尋求盡快開審處理其申請、中期擱置除牌程序，及提供進一步濟助。集團在入稟狀指，其業務在2012年受到印尼的礦石出口新規影響而受到重大影響，並且於2015年4月起停牌至今。其在入稟狀內炮轟，已經就處理印尼的出口業務部份股權著手處理，以向核數師確定有關業務的整體價值，並且擬進一步進行連串新的計劃重振業務，但是上市科長期未有批准其到刊發股東通函，向股東尋求批准。

公司又批評，安永的高級合伙人Keith Pogson曾經在上市委員會兩次會議內參與其中，並且有份決定引用第17項應用指引，決定將鎳資源股份除牌。該集團質疑，在其早已經委聘安永協助其債務重組，而安永高層又竟然參與將鎳資源股份除牌的決策，因此有利益衝突，及存在偏見之嫌，甚至構成程序上不公。

點名安永合伙人利益衝突

集團指出，上市上訴委員會是次運用第17項應用指引將其除牌，存在法律上的錯誤，亦不能夠在其個案上應用，原因是其已經在除牌第三階段結束，已經提交復牌建議，而並非沒有復牌方案。同時該委員會未有顧及到公司仍擁有市值9.17億元的有形資產，及未有考慮到其長期受上市科及上市委員會所阻，致不能進行復牌計劃，亦沒有考慮到新專利S600E已經開始產生收入等對支持復牌相關因素；考慮到一旦除牌，會對股東構成無可彌補的傷害下，決定進行司法覆核。