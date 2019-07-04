債券通6月日均交易額創新高

進銀行間市場投資機構1038家

彭博在4月初正式把中國國債和政策銀行債券納入其巴克萊全球綜合指數。財經事務及庫務局長劉怡翔表示，債券通為外資開啟了內地債券市場；這全球第三大的債市目前市值約12萬億美元，規模僅次於美國和日本。惟境外投資者參與內地債市的比例暫時只有2%，反映內地債市在對外開放方面仍有較大潛在空間；他相信債券通有助中國債券納入國際債券指數，並吸引外資進入中國債市，推動其對外開放。

港交所（0388）主席史美倫表示，相信未來其他國際指數亦會納入中國債券，如摩通的新興市場債券指數等。她又稱，債券通能便利境外投資者，在不改變現有的交易方式下進入中國債市，亦為其他進入中國銀行間的機構形成「良性的互動局面」。

上半年日均交易額增至66億

據資料顯示，截至6月底，境外投資機構持有中國債券規模由2年前的8000億元，大升至目前的1.9萬億元；債券通的日均交易額亦由去年37億元，增至今年以來的66億元。