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海外投資者：債券通應納對冲產品

【明報專訊】債券通推出兩年以來，參與的外資漸增，中國債市亦逐漸獲納入國際指數。然而多個海外投資者在昨日指出，債券通仍要在制度上加以完善，包括提供掉期產品對冲匯價風險，才能吸引更多外資。

巴曙松：人幣可稱已自由兌換

港交所（0388）昨日舉行「債券通周年論壇」，談到人民幣是否可自由兌換，港交所首席中國經濟學家巴曙松指出，自由兌換沒有國際標準，憑着債券通、滬港通和深港通，中國其實已可自行宣布人民幣達到可自由兌換。

然而，同場的市場人士均特別提到，兌換人民幣的問題與流動性的考慮，都是海外投資者最看重的事情，至少在債券通方面，尚有很大空間與外國接軌。富時羅素亞太區董事李戰鷹指出，如果問香港及內地投資者，中國債市會否進一步納入國際指數，大部分人會有樂觀看法，但如果問歐美的外資，絕對會有不同意見。

李戰鷹認為，關鍵在於流動性問題，大量的被動投資者要跟蹤債券指數，購匯成為很關鍵的一環，他們亦關注有沒有足夠的外匯對冲渠道，因為外匯交易是否順暢，關係到跟蹤誤差。「他們要一下子買入逾千隻中國債券，同時要把年化追蹤誤差控制在10基點（即0.1%）以內」。

流動性問題最受關注

全球最大的指數基金公司領航，其亞洲區投資產品管理主管葉家德認為，債券通尚未做到外匯遠期、掉期，債券的期貨、回購及借貸等，尤其是外匯交易制度尚未完善，比如說外資透過債券通在境內直接兌換在岸人民幣時，只能委任一個結算銀行，但以國際慣例，為求找到最佳價格，不應在結算銀行上設限。

東衛資產管理公司首席投資官兼聯合創始人伍展恆表示，開放外匯掉期產品尤其重要，因為對不少外資而言，人民幣匯價存在一定風險，若能以掉期產品對冲匯價風險，將能吸引更多外資。

相關字詞﹕港交所 巴曙松 領航 富時羅素 債券通 中國債市

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