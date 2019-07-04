半新股中煙坐過山車 高位曾插近五成

早上曾爆升44% 分析：不宜進場

中煙香港昨日高開5.7%，早段股價愈升愈有，高見28.5元，中午休市前開始下挫，半日收報21元，至中午開市約10分鐘內，股價再大插至15.1元，其後回穩，收報19.18元。中煙香港上月12日才上市，當時招股價為4.88元，以昨日收市價計，已累升逾2.93倍，市值達到132.66億元；若以昨日最高位計，中煙香港更升4.84倍。

中煙香港主要營運煙葉類產品進出口業務、卷煙出口業務及新型煙草製品出口業務。耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期半新股表現大起大落，目前中煙香港累積大量升幅，不建議散戶現在入場。中煙香港的歷史市盈率已超過50倍，植耀輝表示，中煙香港具備炒作概念，例如集團高度壟斷市場；市值已符合納入「港股通」要求、憧憬上層企業中煙總公司再注資等。他補充，中煙香港上市不足一個月，母公司中煙總公司再注資機會不高。