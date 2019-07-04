中匯今起招股 6505元入場

引邱德根家族作基礎投資者

集團目前營運3所民辦學校，分別是廣東財經大學商學院、廣州華商職業學院及澳洲國際商學院，過往兩年的持續經營業務純利分別為1.3億元及1.63億元人民幣，截至2019年6月24日，合共有32,149名在校學生。

料學費每年增1000至3000元人幣

首席財務官兼公司秘書黃成滿（圖）表示，根據過往數據預測，集團旗下學院學費定價每年可以有1000至3000元人民幣增長。他續稱，此次集資主要用途為建設及擴張華商學院四會校區，另有三成款項會用作收購大灣區其他教育機構。

同樣於2月1日申請上市，除中匯集團外，還有另一間內地高端中小學教育機構「尚德啟智教育集團」，惟申請仍在處理中，未計尚德啟智，另有5家與教育相關企業已向港交所申請上市，即預計下半年有機會有7家教育企業上市。