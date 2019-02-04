百威IPO在即 拆息11年高 投資者：較同業具知名度 看好發展

明報記者 歐陽偉昉、蕭嘉聰

百威預期19日上市，即至當周才會釋放資金，2星期拆息升至2.915厘；隔夜和1星期拆息分別上升25點子和44點子，分別報2.305厘和2.67179厘。另外，1個月拆息上升21點子，升至2.70096厘，創近11年的新高。拆息高企令港元走強，截至晚上9時半，美元兌港元報7.7972，為2017年11月以來再升穿7.8。

港元走強 昨晚升穿7.8

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指出，昨日港元拆息抽升，最主要原因是大型新股上市。阿里巴巴暫時未有實際招股時間，市場預料會在8月初上市，很大機會緊接百威完成上市後開始招股，銀行需要為相連的招股活動部署資金。

市場料阿里緊接百威招股

除了受招股影響的短期拆息，3個月拆息亦上升10點子，報2.54429厘，接近6月時的高位。6個月和12個月拆息亦維持在6月時的2.4厘以上水平。顏劍文指出，資金多次流出銀行體系，拆息已經漸漸接近美元拆息（LIBOR）水平，日後港元拆息回復正常後也會貼近美息。

拆息高企，信誠、耀才及輝立3間券行均表示，至周五早上才會決定散戶孖展息率。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬以現時拆息走勢預計，息率應約在2.5厘至3厘。他指現時未有很多客戶查詢，相信散戶會觀察招股初期的表現，再決定會否入飛。信誠證券聯席董事張智威指出，現時資金不算緊張，加上集資額龐大，相信分配不成問題。輝立證券企業融資經理陳英傑則表示，該行已為百威預留逾百億元孖展額。

輝立預留逾百億元孖展

百威亞太昨日舉行投資者推介會，逾200名投資者出席。有投資者表示，百威暫時是今年全球最大的新股上市，吸引機構投資者關注。雖然百威亞太比同業華潤啤酒（0291）、青島啤（0168）的估值較高，不過集團擁有多個品牌，加上具有知名度，相信未來發展迅速。雖然集團未有引入基石投資者，不過昨日有多間大行在場。