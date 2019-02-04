經濟
下一篇 上一篇

百威IPO在即 拆息11年高 投資者：較同業具知名度 看好發展

【明報專訊】百威亞太（1876）將於本周五（7月5日）開始招股，集資最多達764.47億元，此外科網巨頭阿里巴巴早前亦傳已向港交所（0388）遞交申請回港上市，接連的巨型新股上市活動，刺激本港銀行同業拆息（HIBOR）在半年結後全線上升，除了與招股時間匹配的2星期拆息急升58點子（1厘等於100點子），1個月拆息也升至2008年10月以來新高。分析預期，大型新股上市是昨日拆息飈升的重要原因，市場預期百威上市完結會緊接阿里招股，銀行需作出資金部署。

明報記者 歐陽偉昉、蕭嘉聰

百威預期19日上市，即至當周才會釋放資金，2星期拆息升至2.915厘；隔夜和1星期拆息分別上升25點子和44點子，分別報2.305厘和2.67179厘。另外，1個月拆息上升21點子，升至2.70096厘，創近11年的新高。拆息高企令港元走強，截至晚上9時半，美元兌港元報7.7972，為2017年11月以來再升穿7.8。

港元走強 昨晚升穿7.8

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指出，昨日港元拆息抽升，最主要原因是大型新股上市。阿里巴巴暫時未有實際招股時間，市場預料會在8月初上市，很大機會緊接百威完成上市後開始招股，銀行需要為相連的招股活動部署資金。

市場料阿里緊接百威招股

除了受招股影響的短期拆息，3個月拆息亦上升10點子，報2.54429厘，接近6月時的高位。6個月和12個月拆息亦維持在6月時的2.4厘以上水平。顏劍文指出，資金多次流出銀行體系，拆息已經漸漸接近美元拆息（LIBOR）水平，日後港元拆息回復正常後也會貼近美息。

拆息高企，信誠、耀才及輝立3間券行均表示，至周五早上才會決定散戶孖展息率。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬以現時拆息走勢預計，息率應約在2.5厘至3厘。他指現時未有很多客戶查詢，相信散戶會觀察招股初期的表現，再決定會否入飛。信誠證券聯席董事張智威指出，現時資金不算緊張，加上集資額龐大，相信分配不成問題。輝立證券企業融資經理陳英傑則表示，該行已為百威預留逾百億元孖展額。

輝立預留逾百億元孖展

百威亞太昨日舉行投資者推介會，逾200名投資者出席。有投資者表示，百威暫時是今年全球最大的新股上市，吸引機構投資者關注。雖然百威亞太比同業華潤啤酒（0291）、青島啤（0168）的估值較高，不過集團擁有多個品牌，加上具有知名度，相信未來發展迅速。雖然集團未有引入基石投資者，不過昨日有多間大行在場。

相關字詞﹕百威亞太 新股上市 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩
主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩
公司債價急挫 主席撤職恐觸發違約
公司債價急挫 主席撤職恐觸發違約
合景泰富禹洲齊發美元債
合景泰富禹洲齊發美元債
星亞新股東遭斬倉 3個月蝕8億
星亞新股東遭斬倉 3個月蝕8億
惠譽：虛擬銀行料增競爭 難改遊戲規則
惠譽：虛擬銀行料增競爭 難改遊戲規則
併購融資有壓力 富衛控股及富衛人壽被降評級展望
併購融資有壓力 富衛控股及富衛人壽被降評級展望
中匯今起招股 6505元入場
中匯今起招股 6505元入場
半新股中煙坐過山車 高位曾插近五成
半新股中煙坐過山車 高位曾插近五成
海外投資者：債券通應納對冲產品
海外投資者：債券通應納對冲產品
債券通6月日均交易額創新高
債券通6月日均交易額創新高
鎳資源司法覆核除牌裁決 停牌4年快屆死線 指上市委妨礙運作
鎳資源司法覆核除牌裁決 停牌4年快屆死線 指上市委妨礙運作
飛鶴擬再申上市傳集78億
飛鶴擬再申上市傳集78億
恒大持股上半年貶值13億 華置：無礙現金流
恒大持股上半年貶值13億 華置：無礙現金流
胡應湘：住屋積民怨 最好填海
胡應湘：住屋積民怨 最好填海
證監禁高盛亞洲前負責人重投業界
證監禁高盛亞洲前負責人重投業界
特朗普薦鴿派理事 債息跌穿1.95厘 小非農新職遠遜預期 減息機會升溫
特朗普薦鴿派理事 債息跌穿1.95厘 小非農新職遠遜預期 減息機會升溫
眾院金融委主席 要求fb煞停Libra
眾院金融委主席 要求fb煞停Libra
Tesla次季交付量創新高 股價升逾5%
Tesla次季交付量創新高 股價升逾5%
張兆聰：內房股回升 中駿可博破頂
張兆聰：內房股回升 中駿可博破頂
盧志威：博白銀追落後 進取選比特幣
盧志威：博白銀追落後 進取選比特幣
李曉佳：麟伯的收成期
李曉佳：麟伯的收成期
技術取勝：雅居樂11.8元料有阻力
技術取勝：雅居樂11.8元料有阻力
梁志麟：無減息壓力 加元有支持
梁志麟：無減息壓力 加元有支持
劉思明：港股大漲小回 地產股買盤積極
劉思明：港股大漲小回 地產股買盤積極
周顯：無啦啦 整笪疤
周顯：無啦啦 整笪疤
湯文亮：輸入外勞 才可創造就業
湯文亮：輸入外勞 才可創造就業
國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在
國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在
李根興1588萬 掃新蒲崗兩舖位
李根興1588萬 掃新蒲崗兩舖位
康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高
康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高
太古城3房呎租47元
太古城3房呎租47元
恒大總裁1.56億購柏傲山複式
恒大總裁1.56億購柏傲山複式
第一太平戴維斯周鎮邦：共居需求大 今年供應料倍增
第一太平戴維斯周鎮邦：共居需求大 今年供應料倍增
與住宅屬不同市場 難解決房屋問題
與住宅屬不同市場 難解決房屋問題