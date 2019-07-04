惠譽：虛擬銀行料增競爭 難改遊戲規則

匯豐上月帶頭取消低額結存服務費，有大行認為會減少相關收入，認為對其信貸評級有負面影響，惠譽認為大多數本港銀行將會跟隨，不過銀行收入多元化，包括信用卡、證券買賣、貸款佣金和保險等，帳戶收費幾乎可以忽略不計，單就取消這些費用不會對銀行收入造成很大影響。

麥肯錫：拆息升銀行利潤減 料有合併潮

惠譽亦指，香港銀行本身是高度競爭的市場，對運營多年的傳統銀行而言，虛擬銀行增加競爭但不太可能有能力改變遊戲規則。不過很多銀行加強了數碼化和流動理財的投入，意味零售存戶的存款的流動性增長，未來會對銀行的資金成本可能造成很大影響。

此外，顧問機構麥肯錫日前發表報告，認為港元拆息上升，嚴重影響了本港銀行利潤率和盈利能力，由於競爭加劇和經濟增長放緩，銀行將面臨利潤壓力。雖然香港銀行整合空間相對不大，但認為銀行或會合併尋求更大協同效應。

麥肯錫指，銀行可以通過減低成本預備未來的競爭，另外財富管理、零售貸款、中小企業貸款（SME）和交易銀行的四個快速增長業務，每年增加1000億美元收入，發展領先的數碼化和分析能力有助銀行捕捉機會。