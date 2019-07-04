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星亞新股東遭斬倉 3個月蝕8億

【明報專訊】細價股星亞（8293）在上周二（6月25日）股價閃崩，據聯交所資料顯示，電競發燒友、Nova eSport老闆楊俊偉和呂麗恩夫婦被斬倉逾3800萬股，只套回486.31萬元；至於另一急瀉股寶力科技（0164），兩人亦被斬倉，共只套現回530.19萬元。不過，最傷則為星亞在今年3月尾才入股的新晉股東孫天群，所持有的2.066億股全數在6月26日被低價斬出，3個月勁蝕合共8.27億元離場。

楊俊偉夫婦持股削半 套回486萬

星亞股價在上周二單日勁跌96.48%後，至昨日仍未止瀉，並且越跌越低。該股昨日收報只餘0.136元，累計共瀉97.22%（見圖）。聯交所的《證券披露權益》更進一步披露該股主要股東被斬倉的狀况。楊俊偉夫婦在6月25日星亞股價大跌當日，共有3853.5萬股被斬倉，平均價為0.1262元，套回486.31萬元，持股量由原有的7.78%減至4.7%。

李海楓售清持股 套回1681萬

至於自2017年中已為星亞的股東李海楓，在星亞6月25日股價大跌後翌日，涉在場外取得9302.5萬股，相當於攤佔該股7.44%股權，但是同日全數售清，沽售價平均為0.1807元，共套回1680.96萬元，當日該股市價由0.135至0.24元之間。

但是「傷勢」最重的，莫過於星亞新晉股東孫天群，他於今年3月27日才以每股4元，分別向李海楓及楊俊偉分別購入1.18億股及8800萬股，共出資8.27億元，持股16.53%，成為該股第二大股東。但是隨着星亞股價大跌後翌日，他的持股即在6月26日便全數被震出，每股出貨價只有9.9仙，只套回2045.73萬元，持股3個月大蝕8.27億元。

楊俊偉夫婦寶力套回530萬

楊俊偉夫婦除了在星亞方面損手之外，兩人在寶力科技的持股亦分別被斬倉。楊俊偉的持股在6月25日至26日被斬出8460.87萬股，持股由原有的6.11%降至3.83%，持股比例下降2.28個百分點，只套回419.49萬元。呂麗恩的個人持股亦在這兩日被斬出1900萬股，只套現110.7萬元。

相關字詞﹕李海楓 孫天群 呂麗恩 楊俊偉 寶力科技 星亞

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