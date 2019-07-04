公司債價急挫 主席撤職恐觸發違約

內地狎童可判囚15年以下

新城發展（1030）已確認公司主席王振華正被刑事拘留，不過除了股價昨日大跌外，公司分別於今年1月及4月發行的兩筆美元票據，昨日債價也急挫。其中，於1月發行一筆3億美元的2021年到期，票息7.5厘票據，昨日價格從103.083跌6.5%至96.339；另一筆4月發行的2億美元2023年到期，票息6.15厘票據，價格也跌7.2%至92.306。

更重要是，一般公司發債的條款，都可能涉及公司發生控制權變更或主席更替會觸發票據贖回，因此如果王振華因涉及案件而有需要辭去新城發展的職務，將隨時觸發贖回條件，公司因此有需要重新與債權人商討更改條款續期。

值得注意的是，新城發展於A股上市子公司新城控股，在今年4月曾因高負債、現金流等問題被上交所發函詢問，據公司回覆，截至今年3月底，新城控股的借款餘額約為888.72億元（人民幣•下同），較去年底增加了161.67億元。