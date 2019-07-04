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主席涉狎童被捕 新城昨急挫24% 內媒：王振華上海酒店猥褻9歲及12歲女孩

【明報專訊】去年才打入全國內房十強的新城發展（1030），昨日尾市股價突然斷崖式暴瀉逾兩成，同系新城悅（1755）亦同樣大幅插水。據內地媒體《新民晚報》引述知情人士報道，新城發展大股東兼主席王振華涉嫌猥褻9歲女童，於本月1日在上海被採取強制措施。新城發展、新城悅及同系A股上市公司新城控股昨晚發公告，確認獲上海市公安局普陀分局通知，王振華因個人原因被刑事拘留；新城發展指已決定王振華即時離任主席，由王振華兒子王曉松接任。

明報記者 陳子凌

新城發展是在昨午3時許開始急挫，大約半小時內一度跌逾26%，低見7.77元，收市仍跌23.86%，收報8.04元，全日成交17.17億元，其中14.59億元成交來自尾市最後1小時，單日市值蒸發149億元；去年11月分拆上市的物業管理公司新城悅亦挫23.72%，收報6.56元，市值蒸發17億元。兩間公司雙雙成為昨日最大跌幅的港股。內地上市的子公司新城控股，則因為A股已經收市而逃過一劫，收升3.79%。

即時離任 子王曉松接任主席職務

據上海媒體《新民晚報》昨日上午引述知情人士提供信息的報道，57歲的新城發展主席王振華涉嫌猥褻9歲女童，於本月1日在上海被採取強制措施。報道稱，事發於6月29日下午，一名49歲周姓女子帶同兩名分別9歲及12歲的女孩入住上海市一間五星級酒店酒店。9歲女童其後致電江蘇的母親哭訴，母親隨即親赴上海報警。報道續指，經驗傷，女童陰道有疑為手指造成的撕裂傷，構成輕傷；周姓女子也已投案，據其供述，兩名女孩的母親是她的朋友，她謊稱帶兩女孩從江蘇去上海迪士尼。另報道指，事後王振華付給周姓女子現金1萬元人民幣。

王振華3年前捲常州貪案被查

至昨晚9時，上海市公安局普陀分局在微博發通報稱，上月30日晚上10時，上海普陀警方接一名王女士報警，稱其女兒被朋友49歲的周某從江蘇老家帶至上海併入住本市一酒店，後其女兒在房間內遭一男子猥褻。普陀分局指，本月1日下午，在警方工作下，犯罪嫌疑人王某到公安機關接受調查。周二晚上，犯罪嫌疑人周某至公安機關自首。直至昨晚11時，新城系3家上市公司才陸續發公告，確認王振華被拘捕，但未有提及被捕原因。

現年57歲的王振華是新城發展創辦人，據去年年報，其持有新城發展71.14%股權，另持股新城悅73.17%股權。其公職亦甚多，除了是現屆上海市政協委員外，亦是全國工商聯房地產商會副會長及上海市工商聯（總商會）副會長，2010年更獲國務院授予「全國勞動模範」。王振華在2016年初曾因捲入常州市官場貪腐案而被市紀委調查，其間由其兒子王曉松主持大局至王振華完成調查為止。

相關字詞﹕王振華 上海警方 猥褻 新城發展

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