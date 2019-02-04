LGT皇家銀行/德銀財富管理：看淡A股 港股美股表現更佳

LGT皇家銀行（香港）投資策略師及副董事張正浩認為，縱使G20峰會後的談判結果勝市場預期，為股市帶來上行空間，美元則見下行壓力，但中美存在結構分歧，具不明朗因素，市場其後仍會受貿易談判和環球央行取態影響。而且，當G20有關利好消息消化後，他中長期建議投資者持審慎態度，投資高質素、股息和業務增長的公司，港股方面推薦香港電訊（6823）、港鐵（0066）、恒地 （0012）、友邦（1299）和蒙牛（2319）。他亦建議投資者可增持債券，估計央行更偏向鴿派帶來利好因素，特別是短年期和投資級別債券，並作一定比例投資黃金。

美股盈利穩升 衰退風險仍低

該行執行董事兼首席投資策略師Stefan Hofer則透露，現時投資組合股票和固定資產比例分別為40%和40%，另類資產則為20%。在股票中，他指在美國採購經理人指數（PMI）較低和在下行周期，美股、港股和瑞士股票等會有較佳的機會；並稱全球股市的估值還低於平均值，當中美股盈利增長較為穩定，不如其他市場波動，有較高確定性。

他續指出，美國經濟衰退風險的確上升，但風險仍遠低於2007年，勞工市場仍然強勁，企業受稅改推動只是動力有所減弱，總體也認為聯儲局未必急於減息，預料今年最多減息一次，或於年底時進行。相對而言，他對中國股票的評級則下調到「中性」，他強調非因為基本因素轉變，實則人民幣趨穩等因素都有帶來支持，只是認為其他市場會更佳的投資回報。

星港富戶悲觀 房地產佔資產比升

不過，香港和新加坡的富裕投資者對環球經濟前景感到悲觀。LGT皇家銀行最近進行高淨值投資者的調查，訪問了逾300名在香港和新加坡的人士。調查在6月進行，發現這群投資者對環球經濟展望更趨悲觀，31%受訪者對未來3個月環球經濟增長看法為負面，對比2月時的兩成人上升；並有61%人估計明年會見全球經濟衰退，比例同見上升。調查又發現高淨值投資者現金水平變化不大，但投資時期減少到半年至一年，而且房地產佔資產比例提升，46%人的混合資產組合中，房地產最小佔21%。

工業利潤遠遜去年 A股料暫下行

德銀財富管理環球首席投資總監Christian Nolting則建議，投資者可以先從股市中部分獲利，再重新配置投資組合，包括中國股票。他認為下半年中國股市有可能見5至7%回調，短期有下行風險，皆因今年首4個月，中國的工業利潤按年下跌3.4%，遠遜去年同期增長10.3%，反映內地營商環境嚴峻，估計全年國內生產總值（GDP）增長也僅為6%。再加上中美的貿易摩擦和企業盈利下降因素，預料下半年股市會續見較高波幅。

息口增長雙低 利醫療工業股

然而，他補充長線仍看好中國股票，指人行有可能再推刺激政策，更相信中美在下半年可達成貿易協議，建議投資者可留長線投資主題股票。他長遠看好醫療和工業股，指受到國策支持，而基建股波幅小於大市，也較受惠於低息周期。

在全球市場而言，他認為低增長和低息環境，會有利防守股如醫療、工業、公用和必需消費品，除了工業外，餘下板塊表現也是自5月以來MSCI世界指數中最佳。另外，市場普遍相信貿易戰形勢，會推動聯儲局顯著減息，但Christian認為市場估計減四次是過度預期，預料會減息兩次，並有助降低經濟衰退機會。

明報記者

[王俊騏 基金特區]