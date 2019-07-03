職訓局1.78億再購億京廣場5伙

翻查資料，職訓局早於2015年已大手購入億京廣場2期物業，分別29樓2個單位、以及30樓6個單位，共涉資逾1.8億元，據悉作自用，若連同剛購入的5個單位，職訓局先後斥資3.58億元購入該廈13個單位。

天鑄車位600萬平紀錄

另有業主放售寫字樓，中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事劉可德表示，西環干諾道西122號確利達中心15樓全層現放售，面積1748方呎，物業將以交吉形式出售，業主意向呎價1.3萬元，意向價為2272.4萬元。他指，上述物業享海景，而單位內具備基本裝修及設施，市值呎租約23至25元，預計新買家購入後放租，可享2.1至2.3厘租金回報。

此外，車位有價有市，土地註冊處資顯示，何文田天鑄2期2樓一個單號車位，於上月以600萬元易手，追平屋苑車位最高價做價。原業主於2017年7月以340萬元購入，持貨約2年，帳面獲利260萬元，車位升值76.5%。