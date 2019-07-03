一手私宅買賣登記 上半年1357億元創紀錄

上半年整體樓宇買賣登記（包括住宅、車位及工商舖物業）登記共錄43,483宗及3974.7億元，較去年下半年上升34.5%及17.7%，金額則創下自1988年有紀錄以來的第三高。

6月整體買賣登記6203宗 4個月新低

另外，反映5月中美貿易戰升級後的6月整體樓宇買賣登記數字為4個月新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月份的整體樓宇買賣登記錄6203宗，總值537.94億元，按月跌40.1%及40.4%。一手私宅方面，6月份錄1062宗及147.19億元，按月下跌66.9%及54.8%。二手私宅方面，6月份錄3223宗共295.8億元，按月下跌下跌30.1%及33.9%。

黃指出，5月底居屋開始接受申請，加上逃犯條例爭議、啟德商業地王撻訂等一連串不明朗因素，預料7月登記量會進一步回軟。