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御半山Ⅱ加推50伙 周六再推售12伙

【明報專訊】新界西北新盤戰持續，新地（0016）屯門御半山Ⅱ期昨加推50伙，並於周六以先到先得發售其中12個單位，而新世界（0017）元朗瑧頤昨連沽6伙，有投資者以超過1400萬元連購兩個兩房單位。

折實均呎1.6萬 較首批高5.6%

御半山Ⅱ期昨日加推的4號價單，涉及50個單位，折實平均實呎16,030元，屬原價加推，但若對比首張價單折實平均實呎15,166元則高出5.6%。今批單位包括8伙1房、16伙1房連儲物室及26伙2房單位，實用面積304至454方呎，折實價為538.96萬至727.36萬元，折實實呎14,059至18,540元。另發展商同時公布，當中12伙將於周六以先到先得形式發售。

另瑧頤昨連沽6伙，其中有買家斥資1409.5萬元連購兩伙，單位為11及12樓A2兩房戶，實用同為437方呎，成交價分別為704.4萬及705.1萬元，實呎16,119及16,141元，據悉買家為投資者。項目開售至今不足兩周已沽出167伙，佔全項目逾半單位。

瑧頤昨連沽6伙

萬科(香港)旗下位於屯門掃管笏上源，昨亦售出兩個單位，其中包括1B座16樓B室，實用353方呎，成交價508.7萬元，實呎14,411元，項目至今累售959個單位。

天鑄二期複式1.56億沽 實呎6.6萬

此外，豪宅盤續錄特色單位買賣，成交紀錄冊資料顯示，新地何文田天鑄二期，剛以招標形式售出一伙複式單位，物業為3座22、23樓A室，實用面積2361方呎，5房間隔，連364方呎平台，成交價超過1.558億元，實呎6.6萬元。

相關字詞﹕天鑄 上源 瑧頤 新地 御半山ⅱ期 新盤推售

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