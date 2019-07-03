嘉湖上月55宗租賃 呎租25元升4%

中原地產區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊賞湖居4座低層E室，實用448方呎，2房間隔，最新以月租1.1萬元租出，實用呎租24.6元，業主2014年10月327萬元買入單位，租金回報約4厘。另翠湖居3座高層E室，實用同為448方呎，以月租1.15萬元租出，實用呎租25.7元，業主今年5月560萬元買入，收樓不久即租出，租金回報約2.5厘。

太古城3房月租3.1萬 呎租44元

此外，美聯助理區域經理范浩銘指出，鰂魚涌太古城明宮閣中層E室，實用702方呎，3房間隔，以3.1萬元租出，實用呎租44.2元，業主於2010年5月以約608萬元入市，若以目前租金計算，租金回報約6.2厘。

大圍薈蕎253方呎 月租1.35萬元

近月入伙的大圍薈蕎再錄租賃個案。世紀21奇豐分行區域經理李仕明表示，薈蕎2翼高層C7室，實用253方呎，開放式間隔，放盤僅3日，即以月租1.35萬元租出，實呎租53.4元；業主於2018年555萬元購入，現可享租金回報2.9厘。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍則指，沙田帝堡城8座低層D室，實用547方呎，2房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租36.6元；業主2005年275萬元購入，租金回報8.7厘。