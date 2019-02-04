昇悅居一房775萬破頂 實呎破2萬

昇悅居有1房戶，原業主持貨僅3年多帳面勁賺近七成。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，昇悅居5座中高層A室，實用面積378方呎，1房間隔，以775萬元易手，成交價屬屋苑1房新高，實呎20,503元，呎價則屬屋苑次高。原業主2016年3月460萬元購入，帳面獲利315萬元或近七成。

逸濤灣2房連約1480萬破頂

屋苑呎價最高紀錄為3座中層G室，實用面積603方呎，曾於今年5月以1260萬元沽出，實呎20,896元。事實上，西九四小龍上月價升量跌，僅錄5宗成交，平均實呎18,679元，較5月11宗跌逾五成。

中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河逸濤灣4座高層A室，實用面積574方呎，2房間隔，原業主叫價1500萬元，及後減價20萬元，並以1480萬元連租約售出，實呎25,784元，成交價創屋苑2房戶新高。原業主2003年420.5萬元購入，帳面獲利1059.5萬元或逾2.5倍。

首都實呎15444元創屋苑新高

另外，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城首都2座高層左翼C室，實用面積518方呎，2房間隔，望園景，以800萬元售出，實呎15,444元，呎價創屋苑新高紀錄。原業主2008年3月363.2萬元購入，帳面獲利436.8萬元或1.2倍。

溱柏本月開齋 3房838萬沽

元朗溱柏錄得本月首宗成交。利嘉閣助理分區董事黃永全表示，溱柏9座低層E室，實用面積822方呎，3房套連儲物室間隔，以838萬元易手，實呎10,195元。原業主2014年8月以661.7萬元買入，帳面獲利約176.3萬元或27%。