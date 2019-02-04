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鳳德邨綠表首破500萬 新公屋王 上半年未補價公屋居屋1515宗 3年最旺

【明報專訊】修例風波雖然持續，但樓市再現高價成交，更於近三個月內第三度誕下全港未補價公屋王。房委會昨日最新公布，6月份未補價公屋及居屋全月雖然僅錄79宗成交，按月下跌65%，為去年9月以來按月成交量新低。不過，黃大仙鳳德邨有綠表3房戶以526萬元易手，成交價創全港未補地價公屋新高。

明報記者 張允亭

事實上，6月整體二手成交量偏低，公屋第二市場及居屋第二市場亦不例外，上月僅錄79宗成交，屬去年9月以來新低。當中新界區錄得37宗、九龍區錄得27宗、港島區則錄得15宗，將軍澳富康花園及黃大仙慈雲山慈愛苑分別各錄得3宗成交，數量為眾屋邨及屋苑之冠。雖然6月未補價公屋及居屋交投較淡靜，但總結上半年未補價公屋及居屋交投依然暢旺。房委會數據顯示，今年上半年未補價公屋及居屋共錄1515宗成交，較去年同期的935宗，上升逾六成，並創3年來新高。若與去年下半年的901宗比較，更急升近七成。

三個月來三度創公屋紀錄

全港未補地價公屋首破500萬元成交。土地註冊處顯示，鳳德邨雪鳳樓高層3室，實用面積598方呎，3房間隔，上月以526萬元未補地價易手，實呎8,796元。原業主1998年36.7萬元未補價購入，持貨約21年，帳面獲利489.3萬元或13.3倍。

事實上，未補地價公屋在過去三個月內三度創出紀錄，做價屢次破頂。對上一個全港最貴未補價公屋舊紀錄，位於黃大仙下邨龍逸樓低層8室，實用面積544方呎，曾於今年5月獲綠表客以456萬元承接，實呎8,382元，即是次成交將全港未補地價公屋成交紀錄再推高70萬元或15%。

其中第三高價則位於鴨脷洲利東邨東昌樓高層12室，實用面積490方呎，曾於今年4月以450萬元易手，一度貴絕全港未補價公屋，實呎9184元，呎價至今仍屬全港未補價公屋最高。

「白居二」182萬入市山景邨

此外，「白居二」客繼續加快入市步伐。祥益分行經理黃文樂表示，屯門山景邨7座低層B翼6室，實用面積381方呎，最新以182萬獲區外「白居二」客承接，實呎4777元。原業主2005年以11.2萬（未補地價）購入單位，帳面獲利170.8萬元或逾15倍。

南昌邨未補價300萬沽 6年升近九成

另外，市場消息指，南昌邨昌逸樓低層8室，實用面積377方呎，新近以300萬元（未補地價）沽出，實呎7958元。原業主2013年以160萬元（未補地價）購入單位，持貨6年，帳面獲利140萬元或升值88%。

相關字詞﹕南昌邨 山景邨 利東邨 鳳德邨 居屋 公屋王

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