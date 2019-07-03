陳德豪：港交所受惠巨無霸來港

環球局勢仍未明朗

上周六「習特會」中雙方達成共識，重啟貿易談判，暫不加徵新關稅，美方也有可能解除對華為的一些限制。雖然中國人行行長易綱表示，上周末G20峰會的結果比預期好一些，但未來他還會保持謹慎，因為中美貿易方面的結構和根本問題仍然存在。之前貿易衝突升級，引發不少板塊拋售，手機設備及5G概念的股份在星期二開市時大升，我在之前文章曾建議投資者，認為貿易戰相關的消息已在5月大致被消化，投資者可以選擇基本面較好或因貿易戰影響而跌幅較多的股票，博取一個不俗的反彈。雖然中美之間的貿易摩擦減少，但我們還沒有看到實際的措施或談判成果出台，投資者現階段應做好風險管理，不應追入升勢太急太快的股票，宜分段入市。未來談判的不確定性仍在，預計人民幣短期將維持在6.8至6.9的區間內，具體走勢應主要由美元主導。

至於油價方面，上周末石油輸出國組織在維也納會議決定將減產協議期限延長至明年3月。另外，伊朗外長紮裏夫表示，伊朗擁有的低濃縮鈾庫存，已經超過2015年伊核問題全面協議規定的300千克限額。同日，國際原子能機構（IAEA）予以確認。美伊兩國立場變得緊張，布蘭特原油期貨現時仍然維持在65美元以上的位置。

市場最近還有一個焦點，就是全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch InBev）分拆的百威亞太，將於今天開始路演，首站為香港，集資高達100億美元。如果以集資金額來計，這次金額將會打入本港歷來十大集資王，也是本港近14年來最大規模的集資。另外有傳阿里巴巴不久後會於香港上市，相信香港有望繼續成為「集資王」。

接連有「巨無霸」於香港上市，自然會利好港交所（0388）。公司在港上市的數量也可以成為市場氣氛的一種指標。當市場氣氛景氣，公司將更有意欲在港上市，加上最近上市的新股，如中煙香港（6055）最近表現強勁，中煙香港昨日漲幅達50%，上市不足1月累計漲幅達300%，總市值達135億港元。愈多大型IPO來港上市以及良好的新股表現或有助吸引更多在美上市中國企業「跟隊」，利好港交所短期表現。

太平基業證券投資總監

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