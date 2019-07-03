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湯文亮：特朗普 一個精明的賭徒

【明報專訊】如果有得揀，千祈唔好同特朗普對賭，因為他是一個非常精明的賭徒，不是特朗普賭術精明，而是他懂得進退，大家千祈唔好以為贏谷輸縮就是懂得進退，這只不過是講賭徒的心理，贏就心雄，輸就心慌，甚至可以說進退失據。

以前傅老榕在澳門開賭時話有三種人必定輸錢，一是磨穿蓆，即是賴死唔走，長賭必輸這個道理很多人都明白；二是孤寒注，即是輸咗就谷，一定會輸得很慘；三是騎劉皇馬，即是挪用公款去賭的人，一次唔輸就必定有下一次，最後只會身敗名裂收場。

現在已經很少人提及上述三類賭徒，亦簡化必輸的賭徒為兩類，一是要贏到盡，冇人知道幾時可以贏到盡，到頭來想贏到盡的賭徒一定輸，不過，那些賭徒絕不會輸死，最大鑊的賭徒就是唔認輸，即使手氣不佳，現金不足都不願意離場，最後一定會輸到一窮二白。

及時收割肯認輸

特朗普在G20峰會與習主席見面，一般人都以為美國一定會企硬，中國要大幅讓步才可能達成協議，或者令到情况不再惡化下去，誰不知特朗普與習主席宣布重啟貿易談判，美國放寬華為禁令，這令很多人，尤其是美國人不明白，他們認為特朗普應該趁中國病，攞佢命。老實說，中美貿易戰，美國的確佔了上風，中國是處於捱打狀態，或者只能作出一些力度不強的反擊，但如果美國擴大關稅，中國當然會受到損害，但部分損失將會轉嫁到美國的消費者身上，這將會影響特朗普明年總統選情，重啟貿易談判即是唔贏到盡，也不會影響已經得到的勝利果實，這雖然是一個賭徒很精明的決定，但仍然有很多賭徒可以做到。

特朗普在表決唔贏到盡之後，隨即表現他願意認輸，上一次與金正恩會面，雙方不歡而散，今次特朗普主動紆尊降貴踏足朝鮮，隨即得到金仔讚賞，並且表示會出現一個意想不到的好結果，無論結果是什麼，特朗普在短短兩三日時間內搞掂兩個難題，問題雖然仍未解決，但試問怎會有對手願意對賭。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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