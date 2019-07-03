周顯：應跌而不跌股票 不買也不敢沽空

這事件令到有人關心到多隻市值高的創業板股票，其中最令人關注的就是中國有贊（8083），皆因它的市值達到了70億元，而且累積沽空股數達到了2.24億股，沽空市值已有1億元。

由於我是逆向思考的人，不禁想到一個問題：為什麼這隻股票沽空市值達到了1億元，還不下跌呢？要知道，其他被沽空的創業板股票，沽空市值只有幾百萬元至1000萬元而已。

看它的往績，近兩年「只」升了5倍，最高時則升了10倍，多印了1倍股票，換言之，它在兩年前，市值也有7億元，超過了殼價最高時3.5億元1倍。如果要追溯至它的「極平」日子，要追到2009年，那時市值是1億元，但殼價只是一兩千萬元而已。

公司連年虧損

看它的中央結算紀錄，參與者數目只有281個，算是正常，也不算太乾。最勁的消息，就是引入騰訊（0700）作為股東，但全年虧損5億元喎！去年也虧損了1.12億元，前年又虧了1.5億元。莫非騰訊真的可以咁勁，單天保至尊？

總之，這股票實在十分神奇，我雖然不會去買，但也絕對不敢沽空，怕被其神奇力量無端端電死。

[周顯 投資二三事]