沈華：滬倫通開通 港互聯互通優勢仍在

的確，目前全球許多重要城市爭做離岸人民幣「清算中心」，其中倫敦利用其傳統國際金融中心的優勢，人民幣業務發展迅猛，2018年人民幣離岸外匯交易量日均700多億英鎊，穩居世界第一。面對倫敦及紐約等城市的追趕，香港需要居安思危。逆水行舟，不進則退，香港要竭力鞏固其全球最大離岸人民幣清算中心和樞紐地位。

操作安排大不同

事實上，雖然「滬倫通」及「滬/深港通」的名字差不多，其運作及投資安排存在較大的差異，「滬/深港通」是指通過兩地交易所的連接，使國際和內地投資者可以分別通過香港和內地交易所的交易和結算系統，直接買賣對方市場的股票（目前有超過2,000隻合資格股票）。由於上海與倫敦有時差的關係，「滬倫通」無法直接複製「滬/深港通」的操作模式，交易及結算難以參考現行的做法。因此「滬倫通」的安排是將對方市場的股票轉換成存託憑證在本地市場上掛牌交易，投資者的交易基本上不涉及跨境的運作，而「滬倫通」需待上市公司發行存託憑證，預料可投資的公司數目有限。由於通過「滬/深港通」進行投資更為便利，因此相信「滬/深港通」未來仍會是外資投資A股的主要管道。

另外，「債券通」在香港推出差不多兩年，無論是成交額及投資者數目方面都持續上升。2019年5月，債券通單月共計成交1,587億元人民幣，日均約76億元人民幣，無論是月度、日均還是單日交易量，均創債券通開通以來的歷史新高。

債券通投資者數量最近亦突破1000戶，較去年年底已翻了一番。此外，債券通已經吸引了全球100家頂級資產管理公司中的62家管理公司。債券通的推出強化了香港的離岸人民幣中心地位，一旦時機成熟和條件許可，香港更要積極爭取成為債券通的「南向通」主管道，以促進香港債券市場更加成熟，推動香港金融體系的進一步發展。

香港擁有獨特的優勢繼續成為連接中國內地與世界的橋樑和樞紐，但面對全球激烈的競爭，香港不能故步自封，需要不斷加強創新，提升整體競爭力，並積極參與及配合國家的戰略，包括人民幣國際化、「一帶一路」倡議以及與香港聯繫最密切的粵港澳大灣區戰略等。總之，香港依然擁有龐大的機遇及巨大的發展潛力，但需要香港各界同心協力好好把握，珍惜現在，共創未來！

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]