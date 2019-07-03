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張兆聰：二三線保險股有力追落後

【明報專訊】恒指昨日升332點，收報28,875點，成交金額1124億元。中美重啟貿易談判，暫不加徵新關稅兼美企可向華為供應零部件，結果較預期更佳，A股周一大升2％至3%後，港股昨亦跟隨升1％，友邦（1299）創新高，平保（2318）上試52周高位98元，再次迫近紅底股之列。很多板塊都出現強勁升幅，但不少高開後都無法進一步走高，部分更出現陰燭，宜分段入市控制風險。內險股早在習特會前已持續強勢，兩大龍頭都已升至歷史高位，絕對是核心持股之選，但二三線股份亦有追落後空間。

中美緊張關係稍改善，全球股市反應不一，美股大升後顯著回順，歐洲股市受惠程度一般，較強的是A股升近3％，港股表現也相對沒A股強，呈個別發展勢頭。手機設備、5G概念股大升，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升7％及9％，鐵塔（0788）和中興（0763）亦升3％至5%。德銀看好濠賭股前景，加上中國暫時報復美企的可能大減，整個板塊普遍升幅達7%。最強的仍是中煙香港（6055），今早再升52%。本欄近期推介的周期股份普遍有不俗表現，航空、汽車、造紙股等都見理想表現。

人行料降準 中小內房股大升

總理李克強在一個經濟論壇的開幕儀式上表示，為解決中小企業融資難和融資貴問題，要採取定向降準、降準等措施，來改善中小企業融資狀况，扶持民營經濟。以往也曾出現國常會要求降準，人行都只能跟隨，例如2018年12月下旬要求完善普惠金融定向降準政策，人行今年初便宣布降準；人行今年4月份兩度闢謠降準傳聞，但國常會要求更好匯聚眾智促進經濟社會平穩健康發展；確定進一步降低小微企業融資成本的措施，加大金融對實體經濟的支持，並抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，5月初便大幅度定向降準。李克強今次同時提出定向及全面降準，貨幣政策將更加寬鬆。即使中港股市在消息公布後未見太強反應，但部分內房股表現理想，中小型股份尤佳，奧園（3883）升7％創新高，金茂（0817）及合景泰富（1813）均漲約4%。

太平預料吸引資金 可博反彈

由於中美關係突然改善，很多板塊短期都會有很大重估空間，只是升勢很急，說不定一下子就重估完成，宜分段入市控制風險。筆者覺得在習特會前已強勢的股份升勢會更穩，當中最好的是保險股，龍頭當然是友邦和平保，會是核心之選，但一來人行對非銀金融提供大量流動性，包商銀行後的融資問題已逐漸淡化，二來A股市場有望重拾動力，一些落後的內險股也可博反彈。

當中較穩陣的是中國人壽（2628），在平保已升至歷史高位，中壽相距高位仍有10%。進取之選則可考慮中國太平（0966）。太平走勢往往跟隨A股，例如2016年曾經跑輸多時，但到2017年升市，很快又追回大市表現。太平今年跑輸A50指數達37個百分點，若投資者相信中美關係暫時改善兼降準可期，會令A股重拾上升動力，太平便是理想的追落後選擇。事實上，太平現價與高位差距達20%，預料會吸引資金流入博反彈。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕中國太平 內險股 人民銀行 降準 李克強

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