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經濟
2019年7月3日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
百威上市籌764億 歷來第五大新股 周五開始公開招股 入場費4747元
內地市佔率排第3 僅次潤啤青島
半新股中煙再爆升五成
半年結後中長期拆息仍偏高
現樓按揭一哥匯豐 上月險遭中銀爬頭
貿戰緩和 恒指彈332點成交破千億 5藍籌創歷史新高 恒指國指現黃金交叉
李克強：降存準幫中小企融資
賭收勝預期 濠賭股全線炒高
周一大升後 人民幣昨急回
星美質疑匯豐未清楚授權處理透支
雷蛇︰有意申星洲虛擬銀行牌
汕大澄清：李澤楷仍為校董
嘉利內房業務入帳 收入達2.26億
港5月零售銷貨額跌1.3％ 業界：政局不穩 6月「要有心理準備」
商務部：6月汽車銷售明顯回升
八達通伙HKTaxi 推繳付車資功能
美擬對歐額外300億貨品徵關稅 報復歐盟補貼空巴 待WTO裁決
澳洲連續兩月減息 利率見低位
沙特阿美重啟IPO 擬加快上市進程
張兆聰：二三線保險股有力追落後
技術取勝：瑞聲有機會挑戰50元
劉思明：中美談判重啟 概念股受捧
沈華：滬倫通開通 港互聯互通優勢仍在
周顯：應跌而不跌股票 不買也不敢沽空
湯文亮：特朗普 一個精明的賭徒
陳德豪：港交所受惠巨無霸來港
鳳德邨綠表首破500萬 新公屋王 上半年未補價公屋居屋1515宗 3年最旺
昇悅居一房775萬破頂 實呎破2萬
嘉湖上月55宗租賃 呎租25元升4%
御半山Ⅱ加推50伙 周六再推售12伙
一手私宅買賣登記 上半年1357億元創紀錄
職訓局1.78億再購億京廣場5伙
LGT皇家銀行/德銀財富管理：看淡A股 港股美股表現更佳
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技術取勝：瑞聲有機會挑戰50元
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【明報專訊】南航可上試6元阻力（圖）
華潤醫藥待突破9.4元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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百威上市籌764億 歷來第五大新股 周五開始公開招股 入場費4747元
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