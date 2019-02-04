沙特阿美重啟IPO 擬加快上市進程

重啟IPO將面臨一些障礙，包括其尋求2萬億美元估值的能力。部分投資者表示，市場對傳統化石能源企業的投資興趣正在下降。此外，IPO的需求也可能受到油價下跌等影響。雖然沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）有意在紐約上市，但顧問憂慮沙特阿美會面臨美國訴訟的風險。穆罕默德曾表示，IPO仍將在2020年或2021年實現。

2016年公布大計 去年擱置

沙特阿美的IPO計劃最初在2016年公布，爭取出售5％的股份來籌集1000億美元的資金，以實現沙特經濟現代化。不過在籌備上市逾兩年後，沙特王室去年擱置了IPO計劃，改為斥資690億美元收購化學巨頭沙特基礎工業公司（SABIC）的70％股權。消息指出，沙特阿美的IPO要待SABIC收購完成才能繼續，因此今次準備上市的部分。沙特阿美之前與Evercore、Moelis＆Co.、匯控、摩通和摩根士丹利商討出售股份，暫未知這些銀行是否參與新一輪談判。知情人士稱，沙特王室尚未作最終決定。

（綜合報道）

[國際金融]