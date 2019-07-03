澳洲連續兩月減息 利率見低位

澳元反彈 高見0.6994

洛威稱，澳洲的增長趨勢仍將符合預期，央行將繼續密切關注就業市場的發展，並在必要時調整貨幣政策。澳洲央行接連減息，時值全球貿易顯示更多惡化的迹象，加上澳洲樓價下跌窒礙了家庭支出，限制了本土需求。不過澳元兌美元匯率昨升0.3%以上，高見0.6994。這是由於交易員預期，下次減息的時機可能延至11月。

中美恢復貿易談判，以及樓價出現開始回穩的迹象，可能會讓央行暫停加推刺激措施，央行仍保留加推刺激措施的選項。

摩通駐悉尼的利率策略師Sally Auld表示，澳洲央行聲明的鴿派程度相對少見，但進一步減息將取決於當前增長預測，與實際數據的偏差。她預期明年利率將降至0.5厘。

悉尼樓價兩年來首上漲

寬鬆的貸款規定，加上明顯的減息前景，開始鼓勵買家重返樓市。悉尼樓價在6月迎來近兩年來首次上漲。不過結構問題仍然存在，當地經濟需要年增長率超過2.75％才能吸收閒置產能，降低失業率。澳洲首季GDP年增率僅1.8％。澳洲央行一直敦促政府加大基礎建設投資，提升經濟增長潛力。近期多家主要央行也紛紛放鴿。投資者押注聯儲局本月減息。高盛亦估計，歐洲央行將降低存款利率，並在9月重啟買債。

（綜合報道）

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