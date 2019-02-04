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美擬對歐額外300億貨品徵關稅 報復歐盟補貼空巴 待WTO裁決

【明報專訊】中美貿易緊張形勢緩和之際，美國轉向歐盟施壓。美國貿易代表署（USTR）擬報復歐盟向空巴補貼，威脅對歐盟額外89種貨品加徵關稅，這些貨品包括肉類芝士、威士忌、化學品和金屬等，每年貿易額為40億美元（312億港元）。連同美國4月提出的制裁清單，美國擬對歐盟加徵關稅的貨品，年貿易額達250億美元。美方最終的行動，取決於世界貿易組織（WTO）對空巴補貼案的裁決。倘獲WTO許可，美國將向歐盟採取關稅報復，勢必令雙方緊張關係升級。

歐元區6月製造業PMI連續5個月萎縮，投資者恐潛在的關稅威脅令歐洲經濟增長進一步放慢，美股早段偏軟，資金流入安全資產。德國10年期國債孳息率跌至負0.367厘，見紀錄低位。美國10年期國債孳息率再次跌穿2厘，跌至1.986厘。金價反彈逾1%，期金價格升穿每盎司1405美元。

金價反彈逾1% 高見1405美元

儘管油組與俄羅斯等產油國同意延長減產協議至明年首季，市場對經濟放緩的憂慮，抵消了減產的利好作用。國際油價昨挫3%。布蘭特期油跌穿每桶63美元。紐約期油跌逾3%，跌穿每桶57美元。

明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行長梅斯特稱，仍然預計今年經濟保持良好的表現，不過近期數據好壞參半，反映經濟有可能轉差而需要減息。BMO資本市場的美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）稱，美國的貿易戰尚未完結，G20峰會掃除了市場對不確定因素的一些擔憂，但樂觀情緒迅速消退。

15年前向WTO興訟

美國與歐盟的航空補貼爭端由來已久。2004年美國向WTO興訟，指控歐盟向空巴提供非法補貼。歐盟隨後也向WTO指控美國政府向波音提供巨額非法補貼。WTO曾先後裁定，美國和歐盟均存在非法補貼的問題。USTR估計，歐盟對空巴的補貼令美國每年蒙受約110億美元的經濟損失。WTO裁定歐盟部分補貼違反國際貿易規則，預計今夏將決定美國可向歐盟實施的反制措施。歐盟4月亦向美國提出價值約200億歐元（約1763億港元）的關稅清單，應對美國的關稅威脅。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）對中美短期內達成貿易協議感到悲觀，恐雙方的貿易戰和科技戰升級，當前製造業已陷入環球衰退，恐服務業也受到波及，環球經濟有可能在明年陷入衰退。

末日博士對中美達成協議感悲觀

歐洲央行近期釋出了放寬貨幣政策的信號，不過其央行行長德拉吉（Mario Draghi）的8年任期將於10月屆滿。

多名歐盟官員證實，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）是繼任人選之一。拉加德在IMF的10年任期將於2021年屆滿。歐盟對最終人選未有定案。

（綜合報道）

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