港5月零售銷貨額跌1.3％ 業界：政局不穩 6月「要有心理準備」

明報記者 蕭嘉聰

與去年同期比較，今年首5個月的零售業總銷貨價值跌1.8%。扣除期間價格變動後，5月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌1.7%，首5個月計跌2.2%。分類表現方面，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌2.7%，較4月跌11.8%有所收窄。

上月內地訪港旅客減

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，早已預計5月生意有單位數跌幅，因內地黃金周長假期，令生意聚焦在首周，其餘時間表現則趨於平淡，行業整體表現改善，相信是因為去年及今年黃金周的日子不一，故4、5月應合併計算。他又指出，6月受香港政局不穩定影響，消費情緒明顯更弱，旅發局亦透露，上月內地旅行團及自由行人數有所減少，拖累零售業表現。以周生生為例，銅鑼灣分店在遊行期間需暫停營業，即使是尖沙嘴、旺角等地區，人流亦不及平日，影響比中美貿易戰更大。展望暑假檔期，劉克斌稱，由於未知社會運動如何發展，仍要再作觀望。

周生生：政局影響比中美貿戰更大

另外，百貨公司、藥物及化妝品分類均由跌轉升，按年分別升0.3%及1%，電器及其他未分類耐用消費品跌幅最大，跌14.8%。一田百貨市務部總經理謝素嫻指出，公司5月舉行購物優惠日，整體營業額符合預期升5%，該月份生意亦有增長。她表示，一田出售的家電表現不俗，相信分類跌幅或因市場未推出新款手機。

一田：家電跌14.8%因未有新款手機推

政府發言人表示，零售銷售5月跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，令5月訪港旅客人數有顯著升幅，整體而言近月零售業銷售表現維持疲弱。發言人又指出，環球經濟環境充滿不確定因素，消費情緒依然審慎，短期內困擾零售業銷售前景。不過訪港旅遊業持續增長，以及本地勞工市場大致平穩，應該可繼續帶來一些支持，政府會密切留意相關情况。