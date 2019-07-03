雷蛇︰有意申星洲虛擬銀行牌

雷蛇策略總監李立明表示，正在考慮申請數字銀行牌照，並希望藉此推動新加坡金融行業的創新。他指出，雷蛇對新加坡金管局的決定感到贊同，認為是有遠見的一步。雷蛇在金融科技業務上有快速的增長，例如旗下的電子支付系統Razer Pay e-wallet 已經處理了數十億美元的交易，已經是馬來西亞行業龍頭之一，並將會在新加坡推出相關應用程式。集團亦剛公布與VISA合作推出一項預付方案。

新加坡金管局：8月起接受申請

新加坡金管局上周宣布會發出5張數字銀行牌照，當中包括兩張全銀行牌照，容許牌照持有人提供全範圍的銀行服務，及從零售客戶中吸取存款；另外會有3張批發銀行牌照，容許牌照持有人服務中小企及其他非零售客戶群。

而雷蛇今次有意申請的是前者。新加坡金管局稱，計劃在8月起接受申請。

新加坡金管局曾在去年表示，新加坡市場需求不大、且地方小，無意推出虛擬銀行。但隨着東南亞金融科技發展迅速，作為該區的金融中心，新加坡亦改變策略。據外媒指出，東南亞最大獨角獸Grab亦有意申請新加坡虛擬銀行牌照。