星美質疑匯豐未清楚授權處理透支

同時，代表電視廣播（0511）（TVB）的律師指出，鑑於星美與TVB早已達成債券交易，並留意到匯豐提出將星美清盤，及有關清盤呈請有可能被撤回，因此TVB有意在緊接之後接替匯豐的債權人位置，但是無意於昨早聆訊採取行動。

匯豐指星美帳户不夠資金結算

匯豐質疑星美在支票透支兼沒有足夠款項結清一事，無採取行動回應，星美的代表律師就此提出反駁，並質疑匯豐收到支票兌現時，沒有核對清楚票上的簽名是否星美的授權簽票人，亦無視在簽名樣式有異星美提出止付的指示，並認為銀行有責任根據反洗錢操作，向客人查問及核對簽票人身分。匯豐的代表律師則反駁，星美太遲放足夠資金入户口，及在透支後長達10星期未有回應匯豐如何結清款項，匯豐又得悉有債權人向星美追討前後涉及60億元的債務，因此不覺得星美有條件反對清盤呈請。

夏利士聽畢多方律師陳詞，最終給予星美時間在7月8日下周一下午提交進一步反對清盤理據，並定於7月22日下午給予匯豐回應。