李克強：降存準幫中小企融資

今年人民銀行推出了多項措施鼓勵銀行小微貸款，例如在1月份降準1個百分點，部分資金用於置換中期借貸便利（MLF），以降低銀行融資成本和增加放貸資金。

廖群：銀行貸款主要流向大企業

信銀國際首席經濟師廖群表示，雖然人行推出不少措施，但仍未解決小微貸款融資問題，不少銀行貸款仍主要流向大企業，小微和民營企業獲得的貸款比例與其經濟貢獻不相稱。另外，美國早前向中國進口貨品徵收的關稅沒有撤除，因此人行有需要繼續降準，預計今年內還有三次針對小微企業的降準，每次0.5個百分點。

此外，李克強亦表示，會將外資持有證券公司、基金管理公司、期貨公司和壽險公司的外資持股比例限制，提早一年在2020年取消，現時外資可持股最多51%。昨日摩根大通在內地合資成立的資產管理公司上投摩根，其中方伙伴上海信託將合資公司的2%股權掛牌出售，若摩根大通買入受讓股份，便會成為首家控股合資基金公司的外資企業。