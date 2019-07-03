經濟
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李克強：降存準幫中小企融資

【明報專訊】中國經濟面臨下行壓力，人民銀行去年起推出多個措施促進金融機構向小微企業融資。國務院總理李克強昨日在夏季達沃斯論壇致辭時表示，中小企業佔全部企業的90%，需要特別在「融資難，融資貴」問題給予扶助，採取定向降低存款準備金率等措施，降低中小企業融資的實際利率，今年融資成本明顯下降。分析認為現時銀行向小微企業貸款佔比仍低，今次有機會針對中小企多作3次降準。

今年人民銀行推出了多項措施鼓勵銀行小微貸款，例如在1月份降準1個百分點，部分資金用於置換中期借貸便利（MLF），以降低銀行融資成本和增加放貸資金。

廖群：銀行貸款主要流向大企業

信銀國際首席經濟師廖群表示，雖然人行推出不少措施，但仍未解決小微貸款融資問題，不少銀行貸款仍主要流向大企業，小微和民營企業獲得的貸款比例與其經濟貢獻不相稱。另外，美國早前向中國進口貨品徵收的關稅沒有撤除，因此人行有需要繼續降準，預計今年內還有三次針對小微企業的降準，每次0.5個百分點。

此外，李克強亦表示，會將外資持有證券公司、基金管理公司、期貨公司和壽險公司的外資持股比例限制，提早一年在2020年取消，現時外資可持股最多51%。昨日摩根大通在內地合資成立的資產管理公司上投摩根，其中方伙伴上海信託將合資公司的2%股權掛牌出售，若摩根大通買入受讓股份，便會成為首家控股合資基金公司的外資企業。

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