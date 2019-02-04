貿戰緩和 恒指彈332點成交破千億 5藍籌創歷史新高 恒指國指現黃金交叉

明報記者 廖毅然

近日的反彈主要靠重磅股友邦（1299）帶動，該股昨日升2.3％至86.2元，創歷史新高。平保（2318）升3％至96.65元，亦創下新高。破頂的還有港鐵（0066）、創科實業（0669）及申洲國際（2313）。港鐵主要受惠減息憧憬，令地產股及高息股受捧。而創科及申洲則受惠貿易談判。

華為封殺有轉機 舜宇大升9.3％

同樣因中美關係有轉機而大升，有舜宇光學（2382），該股升9.3％，是升幅最大恒指成分股。美銀美林發表報告表示，美國放寬企業向華為出售零部件，對亞太區科技供應鏈行業股份構成正面影響，華為訂單佔舜宇收入20％，估計舜宇受惠華為智能手機業務潛在復蘇。其餘手機設備股大漲，瑞聲（2018）升7％，丘鈦科技（1478）升14％。

夜期高水逾百點

恒指昨高開362點，早段曾高見28,959點，升417點，收市報28,875點，升332點，國指升99點至10,981點，全日成交1123億元。昨日恒指10天線升穿50天線，而國指則是10天線升穿250天線，雙雙出現黃金交叉，而且國指10天線昨日離50天線亦僅約50點，短期內或再升穿。昨晚恒指夜期亦向好，至11時半報28,984點高水108點。

交銀香港：需防特朗普「彈弓口」

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟表示，中美重啟談判只屬預期之內，僅特朗普表示可放寬美企向華為出售零部件一點較為驚喜，但昨日市場的表現已大致反映好消息，畢竟大家都有戒心雙方隨時出爾反爾，加上基本面不配合，故認為恒指難以回到5月初貿戰惡化前的3萬點水平。况且他指出， 在習特會後市場的焦點已轉移至美聯儲，現時利率期貨反映年底前會減息3次，梁認為市場預期過分進取，若最終結果有落差，大市或會回調，因此現時較適宜沽貨獲利而非入市。

高盛的報告指出，環球投資者嚴重低配中國股市，在5月低配3.2個百分點，是歷來最多，而習特會的成果可令市場對中國股票的風險胃納增加，該行維持A股及MSCI中國指數跑贏大市評級。