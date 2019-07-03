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現樓按揭一哥匯豐 上月險遭中銀爬頭

【明報專訊】匯豐銀行已經連續28個月排在現樓按揭市佔率首位，但在上月差點被中銀香港（2388）爬頭。市場數據顯示，上月現樓按揭的市佔率，匯豐僅較中銀香港高不足1個百分點。

中原按揭的數據顯示，匯豐上月承辦樓按合約登記宗數為2459宗，市佔率按月減少4.7個百分點至26.9％，中銀香港同月承辦2416宗，市佔率亦告減少，但僅跌0.6個百分點至26.5％，兩者僅相差0.4個百分點。經絡的數據顯示，匯豐6月份的現樓按揭宗數為2459宗，僅較中銀香港多64宗，市佔率為25.8％，亦僅較中銀香港高0.7個百分點。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓預計，中銀香港積極加強按揭業務，下月將有機會搶佔按揭之冠。她指出，隨着拆息一直高企，高回贈低按息的按揭計劃，亦令大型銀行的邊際利潤變得極微，因此於上月底已有大型銀行宣布削減現金回贈及提高按息上限，此舉或會令按揭市場的銀行排名因而有所變化。

經絡：大銀行加按息 下月市佔排名有變

匯豐和中銀香港長期佔據現樓按揭排行的首位及第二位，僅恒生銀行（0011）時有威脅兩者地位，但過往多年大部分時間都是兩家爭鳴，互有領先。然而自2017年初以來匯豐一直保持首位，上月匯豐先後調升細額二手按揭的封頂水平，以及削減轉按優惠，雖然中銀其後亦有跟隨，但中銀的調整是昨日才生效。

樓花按揭量按月升96％ 反映銀行專注新盤

不過，整體現樓按揭宗數都有所下滑，經絡的數據顯示，6月份為9524宗，較5月份減少12.7％。但樓花按揭宗數則按月大升96.4％至1351宗，宗數是2015年8月以來最多，反映銀行專注在新盤方面。

匯豐雖在二手市場放慢，但積極做樓花按揭，據中原的數字，6月份匯豐樓花按揭市場佔有率34.9％，按月增加1.7個百分點，連續9個月佔據樓花巿佔榜首。中銀香港排第二，但市佔率按月跌3個百分點至24.4％。

相關字詞﹕樓花 劉圓圓 市佔率 按揭 中銀香港 匯豐

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