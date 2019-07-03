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半年結後中長期拆息仍偏高

【明報專訊】半年結過後，短線港元拆息大幅回落，不過中長期息仍維持在較高水平。隔夜拆息比上個交易日跌92.71點子（1厘等於100點子），回落至2.04643厘，1周和2周拆息亦分別下跌53點子和16點子。不過，1個月拆息未有明顯回落，昨報2.48679厘，只下跌4.43點子，港匯亦升約100點子（1元等於10,000點子），至7.8水平。分析認為，大型新股上市，加上H股派息，將拆息維持在高位，料至月底以上因素消失，加上聯儲局減息，屆時1個月拆息料回落至2.2厘水平。

港匯升約100點子至7.8水平

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，半年結過後隔夜拆息已見回落，銀行間資金情况不緊張，拆息和港匯高企與新股有關。百威亞太即將路演集資760億元、阿里巴巴又將在港上市，加上多隻H股將在本月派息，王良享認為至本月底拆息會回落，考慮市場預期聯儲局將在月底會議減息，料屆時1個月港息會跌至2.2厘水平。

星展：拆息高與新股有關 料月底回落

百威於本周五招股，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現時未有客戶預留孖展額，該行也未有特別準備資金，會視乎需要準備資金。他認為百威屬於內需行業，大型新股上市不代表會受歡迎，此外前年市場熱抽新股閱文（0772），拆息才約1厘，今次百威孖展息率將會較貴。

此外，羅兵咸永道指今年上半年本港主板上市集資的公司共有78家，較去年同期升34%。總集資額高達700億元，按年升35%，GEM則由50間跌至6間。上市集中在零售、消費品及服務行業，佔總數55%，而新經濟行業公司首次上市有13間，較去年同期跌近七成。

羅兵咸永道：港交所下半年IPO「坐亞望冠」

羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦對下半年本港新股市場感樂觀，除非有重大壞消息，港交所全球新股上市排名會「坐亞望冠」。下半年已近200間企業排隊申請上市，預期2宗集資額達500億元或以上的「超大型IPO」成功在港進行，全年總集資額約有2500億至3000億元。

相關字詞﹕許繹彬 王良享 百威亞太 港元拆息 阿里巴巴

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