經濟
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內地市佔率排第3 僅次潤啤青島

【明報專訊】百威亞太（1876）招股書讓投資者可一覷中國啤酒市場現况，可能是飲酒偏好不同，2018年中國啤酒市場消費量高達488億升，人均消費量約為35升，低於美國及南美市場；其中百威市佔率排在第三位，佔16.2%，以0.2個百分點之差落後青島啤酒（0168），為了使內地消費者更易接受，百威旗下品牌都冠有中文名，例如Hoegaarden名為「福佳」，Corona被易名為「科羅娜」，而Leffe被稱為「徠福」。

攻內地市場 旗下品牌皆有中文名

據百威披露，目前市場份額排行第一為華潤啤酒（0291），旗下主要品牌為「雪花啤酒」，市佔率達23.2%。不過，地域因素對啤酒品牌的偏好有一定影響，地區品牌如燕京，在北京、內蒙古及廣西地區有較高集中度，百威旗下的哈爾濱及雪津品牌就分別在北方及南方各有一定影響力。反觀雪花及青島啤酒則屬全國品牌，地域差異不明顯。

看好精釀啤酒市場 收購「拳擊貓」

百威亞太在中國走高端及超高端路線，早於2014年推出「百威大師臻藏」系列，一瓶百威銀標大師臻藏啤酒（798毫升）目前在京東上售價為人民幣168元（約191港元），相較普通百威大瓶裝啤酒售價高超過10倍。

百威亞太亦同時留意到精釀啤酒在中國市場的需求漸多，於2017年收購了上海精釀啤酒商「拳擊貓」，目前在京東上6罐裝（每罐500毫升）售價為人民幣69元（約78.3港元）。

相關字詞﹕啤酒 福佳 百威亞太

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