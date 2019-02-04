經濟
下一篇

百威上市籌764億 歷來第五大新股 周五開始公開招股 入場費4747元

【明報專訊】擁有百威（Budweiser）、福佳（Hoegaarden）等啤酒品牌的百威亞太（1876）赴港上市，昨正式開始全球路演，據銷售文件顯示，百威每股招股價介乎40至47元，不計算超額配股權，集資最多約764.47億元。百威亞太的巨無霸集資額，一舉打低郵儲行（1658）、中國鐵塔（0788）、聯通（0762）、小米（1810）及華泰證券（6886）等熱門新股，有望躋身香港歷來第五大集資額新股。

明報記者 方楚茵

罕有未有引入基石投資者

據百威每手100股計，入場費約為4747.36元，股份將於本周五（5日）開始招股，本月19日正式在港主板掛牌。百威集資額甚巨，但罕有地未有引入基石投資者，公開發售部分則佔5%，涉及約38.23億元。

信誠證券聯席董事張智威稱，百威亞太這隻明星股上市相信可以帶旺市場，近期上市新股都有不錯反應，該股未招股已有投資者查詢，但暫未落飛。

信誠證券：明星新股望帶旺市場

百威今次招股市盈率約38.5倍至45倍，較已上市的華潤啤酒（0291）、青島啤（0168）更高。張智威表示，百威市盈率雖高，但該股是全球最大啤酒股，而且知名度極高可「搭夠」，不過由於百威「好大隻」，相信超購倍數不會太高，投資者不需要太擔心一手難求的情况。

市盈率逾38.5倍 高於潤啤青島

據百威亞太招股文件顯示，集團在2019年首3個月及2018年的銷量分別約24億升及104.27億升，後者按年增加2.2%。收入方面，2019年首三個月及2018年分別為19.93億美元及84.59億美元，後者按年增加8.6%。2019年首3個月及2018年的溢利分別為3.51億美元及14.09億美元，後者按年增30.8%。集團的主要業務市場為中國、澳洲、韓國、印度及越南。

旗下逾50啤酒品牌

文件顯示，百威亞太負責生產、進口、推廣、分銷及出售逾50個啤酒品牌，當中包括全球品牌百威（Budweiser）、時代（Stella Artois）及科羅娜（Corona），為港人熟悉的跨國品牌福佳（Hoegaarden），及當地品牌如韓國的凱獅（CASS）、澳洲的Great Northern及Victoria Bitter等。

獨立非執董包括郭鵬曾璟璇楊敏德

而值得一提的是，百威亞太的獨立非執董陣容，包括有太古（0019）前財務及企業發展董事郭鵬（Martin Cubbon），近期的風頭人物、就公職人員行為失當罪的定罪上訴得直的前特首曾蔭權的胞妹、渣打（2888）前大中華區主席曾璟璇，以及有「棉花公主」之稱的溢達集團主席楊敏德。

相關字詞﹕信誠 新股 聯通 小米 郵儲行 中國鐵塔 百威亞太

上 / 下一篇新聞

內地市佔率排第3 僅次潤啤青島
內地市佔率排第3 僅次潤啤青島
半新股中煙再爆升五成
半新股中煙再爆升五成
半年結後中長期拆息仍偏高
半年結後中長期拆息仍偏高
現樓按揭一哥匯豐 上月險遭中銀爬頭
現樓按揭一哥匯豐 上月險遭中銀爬頭
貿戰緩和 恒指彈332點成交破千億 5藍籌創歷史新高 恒指國指現黃金交叉
貿戰緩和 恒指彈332點成交破千億 5藍籌創歷史新高 恒指國指現黃金交叉
李克強：降存準幫中小企融資
李克強：降存準幫中小企融資
賭收勝預期 濠賭股全線炒高
賭收勝預期 濠賭股全線炒高
周一大升後 人民幣昨急回
周一大升後 人民幣昨急回
星美質疑匯豐未清楚授權處理透支
星美質疑匯豐未清楚授權處理透支
雷蛇︰有意申星洲虛擬銀行牌
雷蛇︰有意申星洲虛擬銀行牌
汕大澄清：李澤楷仍為校董
汕大澄清：李澤楷仍為校董
嘉利內房業務入帳 收入達2.26億
嘉利內房業務入帳 收入達2.26億
港5月零售銷貨額跌1.3％ 業界：政局不穩 6月「要有心理準備」
港5月零售銷貨額跌1.3％ 業界：政局不穩 6月「要有心理準備」
商務部：6月汽車銷售明顯回升
商務部：6月汽車銷售明顯回升
八達通伙HKTaxi 推繳付車資功能
八達通伙HKTaxi 推繳付車資功能
美擬對歐額外300億貨品徵關稅 報復歐盟補貼空巴 待WTO裁決
美擬對歐額外300億貨品徵關稅 報復歐盟補貼空巴 待WTO裁決
澳洲連續兩月減息 利率見低位
澳洲連續兩月減息 利率見低位
沙特阿美重啟IPO 擬加快上市進程
沙特阿美重啟IPO 擬加快上市進程
張兆聰：二三線保險股有力追落後
張兆聰：二三線保險股有力追落後
技術取勝：瑞聲有機會挑戰50元
技術取勝：瑞聲有機會挑戰50元
劉思明：中美談判重啟 概念股受捧
劉思明：中美談判重啟 概念股受捧
沈華：滬倫通開通 港互聯互通優勢仍在
沈華：滬倫通開通 港互聯互通優勢仍在
周顯：應跌而不跌股票 不買也不敢沽空
周顯：應跌而不跌股票 不買也不敢沽空
湯文亮：特朗普 一個精明的賭徒
湯文亮：特朗普 一個精明的賭徒
陳德豪：港交所受惠巨無霸來港
陳德豪：港交所受惠巨無霸來港
鳳德邨綠表首破500萬 新公屋王 上半年未補價公屋居屋1515宗 3年最旺
鳳德邨綠表首破500萬 新公屋王 上半年未補價公屋居屋1515宗 3年最旺
昇悅居一房775萬破頂 實呎破2萬
昇悅居一房775萬破頂 實呎破2萬
嘉湖上月55宗租賃 呎租25元升4%
嘉湖上月55宗租賃 呎租25元升4%
御半山Ⅱ加推50伙 周六再推售12伙
御半山Ⅱ加推50伙 周六再推售12伙
一手私宅買賣登記 上半年1357億元創紀錄
一手私宅買賣登記 上半年1357億元創紀錄
職訓局1.78億再購億京廣場5伙
職訓局1.78億再購億京廣場5伙
LGT皇家銀行/德銀財富管理：看淡A股 港股美股表現更佳
LGT皇家銀行/德銀財富管理：看淡A股 港股美股表現更佳