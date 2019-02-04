百威上市籌764億 歷來第五大新股 周五開始公開招股 入場費4747元

明報記者 方楚茵

罕有未有引入基石投資者

據百威每手100股計，入場費約為4747.36元，股份將於本周五（5日）開始招股，本月19日正式在港主板掛牌。百威集資額甚巨，但罕有地未有引入基石投資者，公開發售部分則佔5%，涉及約38.23億元。

信誠證券聯席董事張智威稱，百威亞太這隻明星股上市相信可以帶旺市場，近期上市新股都有不錯反應，該股未招股已有投資者查詢，但暫未落飛。

信誠證券：明星新股望帶旺市場

百威今次招股市盈率約38.5倍至45倍，較已上市的華潤啤酒（0291）、青島啤（0168）更高。張智威表示，百威市盈率雖高，但該股是全球最大啤酒股，而且知名度極高可「搭夠」，不過由於百威「好大隻」，相信超購倍數不會太高，投資者不需要太擔心一手難求的情况。

市盈率逾38.5倍 高於潤啤青島

據百威亞太招股文件顯示，集團在2019年首3個月及2018年的銷量分別約24億升及104.27億升，後者按年增加2.2%。收入方面，2019年首三個月及2018年分別為19.93億美元及84.59億美元，後者按年增加8.6%。2019年首3個月及2018年的溢利分別為3.51億美元及14.09億美元，後者按年增30.8%。集團的主要業務市場為中國、澳洲、韓國、印度及越南。

旗下逾50啤酒品牌

文件顯示，百威亞太負責生產、進口、推廣、分銷及出售逾50個啤酒品牌，當中包括全球品牌百威（Budweiser）、時代（Stella Artois）及科羅娜（Corona），為港人熟悉的跨國品牌福佳（Hoegaarden），及當地品牌如韓國的凱獅（CASS）、澳洲的Great Northern及Victoria Bitter等。

獨立非執董包括郭鵬曾璟璇楊敏德

而值得一提的是，百威亞太的獨立非執董陣容，包括有太古（0019）前財務及企業發展董事郭鵬（Martin Cubbon），近期的風頭人物、就公職人員行為失當罪的定罪上訴得直的前特首曾蔭權的胞妹、渣打（2888）前大中華區主席曾璟璇，以及有「棉花公主」之稱的溢達集團主席楊敏德。