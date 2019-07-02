15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險

撰文：李凱茵

為提高認知健康意識，匯豐保險向路德會贊助一部視網膜圖像分析儀器。這儀器採用香港首創的認知健康風險評估方式，通過拍攝與分析雙眼視網膜眼底圖像，為未有認知障礙症人士，評估及了解患上認知障礙症的風險指數。數據顯示此檢測提供的結果，與腦部磁力共振掃描（MRI）篩查血管性認知障礙症提供的結果相近，而且較便宜和快捷，整個檢查過程至取得報告只需約15分鐘。

上述的全新認知健康評估方法由康訊生物分析研發，公司創辦人及總監徐仲鍈表示，雖然認知障礙症無法根治，但仍可採取措施來預防或延緩認知障礙症的發生，希望這項檢測能助港人積極主動管理自己的健康風險。

冀增港人主動管理健康風險意識

視網膜圖像分析的檢測服務將有3個方向推展，分別為匯豐保險的指定客戶和員工，以及社區大眾。路德會預計，每年約2500至3000人可受惠。匯豐保險表示，凡60歲或以上並在2019年5月31日或之前持有至少1份有效匯豐人壽保單的客戶，以及匯豐保險員工，都可免費接受視網膜圖像分析檢測。如匯豐保險的客戶在檢測中被評定為認知障礙症的高風險患者，或會被轉介至腦神經專家進行進一步的免費認知障礙症臨牀評估，分別為蒙特利爾認知評估（MoCA）或簡短智能測驗（MMSE），確認是否要盡早採取預防或治療措施。不論是客戶抑或員工，有關名額都可轉讓予有需要的親朋。

至於社區推廣方面，路德會項目經理楊沛琳表示，該會位於荃灣的基層醫療健康檢測中心，將於7月2日起投入服務，視網膜圖像分析檢測服務亦會於此向大眾提供。「由於我們的檢測儀器得到贊助，成本得以大大降低，所以普羅大眾可以較市面相宜得多的價錢在路德會的中心使用這項嶄新的檢測服務。」楊強調，如公眾有需要，可向中心自行預約，每次檢測收費大約550元。

同樣地，如果檢測報告指出屬高風險認知障礙症患者，有關個案可以轉介至中心的臨牀心理學家進行進一步的蒙特利爾認知評估或簡短智能測驗，確保有需要人士可適時接受有效的預防措施或治療。

認知訓練玩具 降低發病延緩惡化

另外，匯豐保險又贊助了1000件為長者而設的認知訓練玩具予腦玩童俱樂部計劃。玩具分別會擺放於5個路德會長者中心，以及贈送予需要照顧認知障礙症患者的家庭。透過玩具進行認知練習，可幫助長者保持頭腦清晰，減低患上認知障礙症的風險或延遲其發生。匯豐保險香港行政總裁文德華表示，希望透過與路德會的合作，提高及早檢測認知障礙症的意識，減輕認知障礙症對患者及照顧者所帶來的影響。

[退休綢繆]