盈翠半年40宗成交 按年升15%

明報記者 許碧珊

今年上半年盈翠半島共40宗成交，比去年同期的35宗上升15%。今年2月屋苑成交12宗更創新高，為13個月來成交量首錄雙位數。

中原地產區域營業經理陳輝麟表示，去年底市場看淡後市，到今年初市場消化中美貿易戰的消息，樓市氣氛向好，在購買力釋放下，令屋苑2月成交量創近年新高，當中有一半以上成交為外區換樓客。屋苑上月首20日後才「開齋」，更在3日間連錄4宗成交。陳稱，4宗成交當中11座高層D室，面積529方呎，呎價18526元，以980萬元成交，成交價創屋苑兩房新高。整體上，屋苑業主不願降價、客人亦不願高追下，雙方持續拉鋸，觀望氣氛依然濃厚。

美孚一周兩破頂 呎價見1.84萬

老牌屋苑荔枝角美孚新邨一周連創呎價新高紀錄。中原地產分行經理馮健平指，上述單位為美孚新邨百老匯街24號高層B室，實用面積1269方呎，新近以2330萬元成交，實呎18361元，創屋苑呎價新高，打破一周前屋苑實呎17927元的屋苑紀錄。原業主1996年653萬元購入，持貨23年，帳面獲利1677萬元或約2.6倍。

帝柏海灣實呎逼2.8萬破頂

另外，奧運站帝柏海灣錄新高呎價成交。代理消息指，帝柏海灣第2座中層D室，實用面積744方呎，新近以2076萬元成交，實呎27903元，呎價創屋苑標準戶型新高。原業主2010年8月以1023萬元購入單位，持貨近9年，帳面獲利1053萬元或約1倍。

筲箕灣舊樓50年賺547萬

舊樓方面，近53年的樓齡的筲箕灣金威樓罕錄成交。Q房網營業經理陳諺東表示，上述單位為金威樓中層E室，實用面積415方呎，以550萬元成交，實呎13253元。原業主1969年10月以2.739萬購入單位，持貨近50年，帳面獲利547.261萬元或約200倍。

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