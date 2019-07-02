經濟
睇樓速遞

香港地產

下一篇 上一篇

香島 郊野公園為鄰

【明報專訊】南豐發展的筲箕灣香島已屆現樓，坐落於港島東區，其中一個賣點是鄰近鯉魚門郊野公園及大潭郊野公園，住戶可以享受綠意盎然的郊野景色，部分高層單位更可遠眺東九龍海景。另外，項目以大單位為主，適合家庭客及換樓客。

明報記者 鄭錦玲

攝影 蘇智鑫

位於柴灣道33號的香島，由4座大廈組成，共提供470伙，單位的實用面積介乎485至2290方呎。戶型分佈方面，以大單位為主，其中3房單位佔近四成，實用面積845至1055方呎；2房單位佔約三成，實用面積485至715方呎；4房單位佔兩成，實用面積1051至1960方呎。項目亦設30伙複式戶及17伙平台特色戶，實用面積539至2290方呎。除了主打的大單位外，項目中的20伙複式單位為1房單位，實用面積539至540方呎。項目自2016年底開售，至今累售約450伙，現餘20多伙待售。

主打3房 佔單位總數四成

發展商開放3座32樓A室的示範單位，實用面積1870方呎，屬4房雙套連儲物室間隔。客飯廳呈長形設計，設大面積落地玻璃窗，增加室內光線。客飯廳外的露台闊4.25米，可遠眺東九龍海景。

廚房選用三邊工作枱面的設計，可有更多空間擺放食材及煮食用具，並設有層架及多個廚櫃。廚房設備一應俱全，包括Miele煤氣煮食爐、蒸焗爐、雪櫃、咖啡機及酒櫃。廚房空間寬敞，更設有轉角窗，外望翠綠山景。廚房亦連接一間連廁所的儲物室。

單位的客飯廳、4間睡房均向東北，其中主人房為L形設計，房內設有大型落地玻璃窗，由房內可直接欣賞平台景觀，同時提升主人房的空間感。另外，主人房的套廁採用雲石牆身設計，空間十分寬敞，同時配備浴缸及淋浴間。套廁內的大型鏡櫃及洗手盆櫃亦提供充足的儲物空間，供住戶擺放各式浴室用品。單位內其他房間間隔方正，方便擺放家具。

房間設大型落地玻璃窗

單位客飯廳設有一道玻璃摺門，通往面積達487方呎的平台。平台擺放一張茶几及梳化，並設有私人露天按摩池。單位內亦設樓梯，住戶可直達面積1054方呎的天台。天台擺放四人餐桌及梳化，住戶可在天台燒烤賞景，或與親朋好友暢聚。

香島距離筲箕灣港鐵站約15分鐘步程。項目外的巴士站亦提供多條路線，住戶可乘搭巴士前往柴灣、西灣河、黃大仙、赤柱、機場。生活配套方面，住戶步行約10分鐘可到達筲箕灣東大街，食肆、街市及商店齊備，可滿足生活所需。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
龐寶林：中國債券崛起
盈翠半年40宗成交 按年升15%
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
人口老化 患認知障礙症趨增