李志成：轉按需留意按息走勢

何為轉按？所謂轉按，意指將物業原有按揭計劃轉去另一銀行，一般轉按有以下數個主要原因，包括：（1）減少利息開支：若市場上新做按揭息率較原有按揭計劃息率低，轉按便可享有更低利率，節省利息支出；（2）賺取現金回贈：部分銀行會給予新做按揭客戶現金回贈，吸引不少客戶在原有按揭罰息期過後轉按；（3） 套現：部分客戶會在物業升值時轉按，套現資金作其他投資用途。

大型銀行帶頭調升轉按息率及削減現金回贈，相信其他銀行有機會跟隨，預期短期內部分有意轉按的人士會把握時間，到其他未有調減轉按優惠的銀行進行轉按手續。

若其他銀行「跟風」減轉按優惠，下半年轉按宗數及金額有機會隨之減少。

於樓價方面，差餉物業估價署最新數據顯示，今年5月私人住宅樓價指數報396.8點創新高，按月升1.4%，雖然連漲5個月，並突破去年7月高位，但升幅明顯較4月放緩。回顧5月份中美貿戰重燃，外圍經濟不明朗因素增加，令市場投資氣氛明顯轉弱，拖累樓市表現，5月樓價升幅收窄在所難免。再者，香港捲入政治風波，6月份市場氣氛轉趨觀望，整體交投放緩，相信6月樓價將出現高位整固。

香港置業行政總裁

[李志成]