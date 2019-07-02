布少明：買樓要兵貴神速

近期新盤群推，均錄得不俗的銷售反應，即時刺激其他發展商亦部署加快推盤，相信7月份將迎來下一輪新盤浪潮。筆者與前線同事交流所得，近期有樓市買家因早前地皮撻訂事件而暫緩入市決定，投地取態與本港地產商不同，所以對樓市後市指標不太大，個人認為毋須過慮。

在下半年，筆者的致勝錦囊是一個「快」字，筆者嘗試用最愛閱讀的《孫子兵法》說明之。《孫子兵法‧作戰篇》提到「兵貴勝，不貴久」，即是大家熟知的「兵貴神速」，其實我們從事地產代理，又或者其他商業競爭，一定要和時間競賽，尤其現今世代，客人時刻都需要最新、最快、最貼市、最準確的資訊，在這場時間比賽中稍一落後，可能已經輸給其他人。

此外，作為準買家或者未上車的用家，如果不夠「兵貴神速」，入市時也大有可能會「執輸」。事實上，目前有不少上車客明明有能力付首期，收入穩定又足夠供樓，但睇中筍盤後往往左思右想，永遠想等樓價跌，又或者想買到「最抵」的物業。然而，當居屋向隅客回流一手或二手市場買貨時，買家稍一遲疑，不夠「快」不夠果斷，筍盤可能已經被其他買家搶走。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]