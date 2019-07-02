廖偉強：年輕人需要奮鬥精神

筆者當時沒有因此而埋怨，反而更加努力工作，放棄吃喝玩樂的生活，莫說每年外出旅遊這類奢侈娛樂，全部都一併放棄；經過一段時間之後，卻換來能夠入市的機會，最終成功解決居住的問題。筆者回顧當年的年輕人所追求的理想，相信大部分人現在已達成；而今時今日年輕人所抱怨的事物筆者同樣面對過，但只是當年的年輕一代集中在生活上的奮鬥，沒有像今天的年輕人這樣偉大，將精力及時間放在政治及民主的理想上。

從以往歷史分析，樓市及經濟變化最受政治因素所影響，筆者曾面對過六七暴動、八十年代的中英談判，以及九七香港回歸中國等政治變化時期，經濟會好容易被拖垮，失業率上升，不同行業會面對經濟蕭條帶來的惡果；同時樓價大幅下滑，手持物業的人，會承受負資產壓力，甚至乎破產，市民的生活變得更加艱苦。

筆者相信，所有市民都希望香港有更好的將來，這樣的話一定不要令香港捲入政治漩渦之中，寄語香港年輕一代發揮獅子山下的精神，在工作上爭氣及奮鬥，為香港帶回「爭氣之都」的美譽。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]