廖偉強：年輕人需要奮鬥精神

【明報專訊】各個年代的年輕人所追求的夢想和價值觀都有差別，而筆者出生於上世紀1960年代，當時的人生活艱苦，過着日出而作，日入而息的生活，當其時的年輕人對政府的訴求不多，大家會將精神專注於工作之上。而筆者年輕時的理想如市民大眾一樣希望能夠安居樂業，擁有自己的家庭。現在很多人首次置業會選擇抽居屋，但由於居屋市場供應不足而抱怨，能夠抽中的機會被形容與中六合彩差不多，而筆者當時收入不多，根本沒有機會買私樓，所以和現時市民一樣希望透過申請居屋達成置業夢，但結果都是落空。
筆者當時沒有因此而埋怨，反而更加努力工作，放棄吃喝玩樂的生活，莫說每年外出旅遊這類奢侈娛樂，全部都一併放棄；經過一段時間之後，卻換來能夠入市的機會，最終成功解決居住的問題。筆者回顧當年的年輕人所追求的理想，相信大部分人現在已達成；而今時今日年輕人所抱怨的事物筆者同樣面對過，但只是當年的年輕一代集中在生活上的奮鬥，沒有像今天的年輕人這樣偉大，將精力及時間放在政治及民主的理想上。
從以往歷史分析，樓市及經濟變化最受政治因素所影響，筆者曾面對過六七暴動、八十年代的中英談判，以及九七香港回歸中國等政治變化時期，經濟會好容易被拖垮，失業率上升，不同行業會面對經濟蕭條帶來的惡果；同時樓價大幅下滑，手持物業的人，會承受負資產壓力，甚至乎破產，市民的生活變得更加艱苦。
筆者相信，所有市民都希望香港有更好的將來，這樣的話一定不要令香港捲入政治漩渦之中，寄語香港年輕一代發揮獅子山下的精神，在工作上爭氣及奮鬥，為香港帶回「爭氣之都」的美譽。