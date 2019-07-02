陳永傑：由付從價稅置業說起

交投雖放緩 成交價仍不俗

6月上半個月，本港受到內在外在因素影響，樓市交投有所放緩，但未至一潭死水，尚有不算太差的成交量。因為還有新一批居屋及「白居二」推售，對樓市成交肯定產生攤薄效應，凍結大量購買力，不利成交量。6月份仍見到個別資助房屋及私人屋苑破頂成交，更有買家願意付出巨額印花稅買樓，市况並非淡靜得一無是處！土瓜灣首置上車盤煥然懿居全部450個首置單位已被揀選，反應相當理想。多個大型新盤亦相繼開售，並以貼市價推出，具有相當高競爭力，所以收票反應不俗，錄得不錯的超額認購倍數。

美息走下坡 利供樓人士

美國聯儲局較早前議息，主席鮑威爾態度軟化及議息聲明措辭有所修改，暗示下半年息口有下調的可能性，市場預期減息1至3次。由於近期美國所發表的經濟數據有明顯轉壞迹象，加上美國經濟牛市達到11年之久，步入另一個衰退周期並非不可能。

目前美國息率不高，但已因透支過度經濟有再走下坡之勢，美息只會繼續向下調。雖然經濟轉差可能影響部分人士的就業，但如果飯碗比較穩妥，在低息時期供樓利息支出比較輕鬆。假如未來的低息期有3年，節省的利息可不少。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]