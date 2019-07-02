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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：十賭只得一騙

【明報專訊】有老友話有疊馬仔送船飛、酒店住宿及餐飲，目的是請他去澳門玩幾手，佢見到近日生意被示威人士搞到要休息幾日，正是生意淡薄，不如賭博，於是去澳門玩兩日，結果都唔需要我講，一定輸到嘔，佢走嚟同我呻，話十賭九騙，以後都唔會去賭，我在澳門長大，知道沒有十賭九騙這回事，以前那些電影或是電視劇話開賭的人會在後巷搶回輸了的錢，這完全是劇情需要，而事實上開賭的人不但不會搶錢，反而會護送贏錢的人安全去到目的地，而且會大事宣傳那個人贏了大錢。

至於十賭九騙，唔知道邊個文人作出來，十賭只得一騙，就是騙你去賭。

舊日賭場是不怕贏錢的人，反而驚冇人贏錢，所有贏錢的人都是暫時性的，總有一日會將已贏的錢送回給賭場，而且賭客愈贏得多，他日輸得愈多，輸到傾家蕩產，妻離子散，甚至連條命都輸埋都大有人在，所以，開賭場的人不但不會叫人去賭，甚至叫去賭的人小注怡情。

以前賭場不怕你贏錢

如果某人在最初賭錢的時候每一次都輸錢，輸得幾次，請他都唔會去賭，反而最初賭錢的時候連贏幾次，以後才會輸到瞓街，假定有兩個人，每人都有100萬，其中一人去賭錢，連輸幾次，輸了50萬，請他都唔會再去賭，結果他還有50萬，而另外一人，曾經贏過500萬，到最後不但連本金都輸掉，仲要問大耳窿借錢去賭，所以，賭場基本上希望賭客可以贏錢，十賭九騙是不成立，大家可以放心去賭，冇人會呃你。

可能是時代進步，現在賭場有別於舊日賭場，他們是不希望賭客贏錢，甚至用Al鎖定易輸錢豪客，話畀賭客聽他們是易輸錢，即是叫人唔好去賭，這點我真的不明白，於是問澳門疊馬仔，佢話時代不同，以前只得一間賭場，正是不怕你精，不怕你呆，只怕你不來，現在有六個賭牌，仲有咁多貴賓廳，容乜易在別人的貴賓廳輸錢，在我的賭廳贏錢，寧願畀多些優惠，用Al鎖定那些易輸錢豪客，唔好益了其他廳主，疊馬仔這樣說我就明白，賭業與其他生意也是一樣，要與時並進。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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