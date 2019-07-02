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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值

【明報專訊】經過了連續多次的大型遊行示威之後，香港特區政府似乎有意把所有爭議政策全部收起來，一收也不知道要收多久。除了《逃犯條例》修訂之外，還有明日大嶼、土地共享、東北發展、洪水橋開發……其中不少涉及土地供給的計劃相信都會收起來。

長期以來，特區政府出盡九牛二虎之力，想辦法增加土地供應，但絕大部分土地供應的方法都引起爭議，在目前的政治環境中，所有會引起爭議的事相信都會放在一邊，消失了。

沒有新土地供應 樓價仍看漲

不過，香港不能沒有新的土地供應，樓價不斷上升，差餉物業估價署公布的最新5月份的二手樓價又創新高了，會德豐（0020）的MONTARA賣清光，新的GRAND MONTARA看來也會賣清光，買樓者根本不理會什麼中美貿易戰，理由是他們清楚的知道特區政府拿不出新的土地供應。

也許，唯一沒有爭議的，甚至說能獲得許多香港市民巿持的土地供應方法就是興建新港鐵線，有新的港鐵線，就有新的車站；有車站，就有車站上蓋的土地可以建屋。這是最少人會反對的土地供應方法，甚至有大量立法會議員、區議員，不分派系都會支持，在地鐵線正式拍板興建後，這些人還會向選民說他們成功地爭取到這條新的地鐵線，方便市民。

目前，早已在策劃中的新地港鐵線包括屯門線由目前的的屯門站再向南延伸多兩個站一直到海邊，也許將來還可以轉個彎到黃金海岸、深井、荃灣等。另外，西鐵與東鐵除了在紅磡站相連接之外，在北部也可以相通，由鑽石山打通彩虹邨、安達臣邨、順利邨再穿過山洞到將軍澳的支線。在目前其他尋地方法叫停之時，加快發展新地鐵線的提供地鐵上蓋土地建屋，應該是最合當前的政治氣候，當然，這一切也一定會使到眾多的港鐵（0066）小股東很高興。

反對領匯上市 卻大手申請新股

基於政治上的對立，有人刻意批評律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶為主席的安樂工程（1977）招股計劃，指安樂工程剛剛在準備上市前派發巨額股息，然後才上市集資，分明是為上市而上市，企業資金多到可以大派股息，根本沒有集資的必要。我認為投資者應該拋開政治於一邊，只純粹看這家企業上市價是否吸引，將來營業前景如何。講個小故事給大家聽，多年前，領展（0823）（按：當時稱為領匯）上市，我有位朋友，幾乎天天都可以在電視機鏡頭前看到他反對上市，但是他靜靜地告訴我，他大手申請新股。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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